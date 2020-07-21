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Белый дом: Трамп сдает тесты на коронавирус несколько раз в день

Белый дом: Трамп сдает тесты на коронавирус несколько раз в день

Президент США Дональд Трамп сдает анализы на Covid-19 каждый день, причем несколько раз. Об этом сегодня, 21 июля, заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

«Президент — самый тестируемый человек в Америке. Он проходит тесты чаще, чем кто-либо, по несколько раз в день, — сказала она. — Его тестируют часто, я не буду зачитывать, сколько конкретно раз в день, но иногда это происходит чаще одного раза в день».

Как сообщало ИА Newstes , по количеству смертей от коронавируса США уверенно держатся на первом месте — почти 144 тыс. летальных исходов за все время пандемии. На втором находится Бразилия. А третье занимает Великобритания с 45 тыс. умерших. Всего же в мире скончались из-за вируса почти 613 тыс. человек. Больше всего смертей в последнее время регистрируется в Бразилии, США и Индии.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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