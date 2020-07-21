Дегтярев оценил перспективы участия на выборах главы Хабаровского края

Лидия Мартынова

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не планирует конкурировать с экс-главой региона Сергеем Фургалом на выборах губернатора, если того оправдают.

В понедельник президент РФ Владимир Путин назначил депутата Госдумы Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев во вторник прибыл в Хабаровск и был представлен кабмину региона. Прежний губернатор края Сергей Фургал отправлен в отставку "в связи с утратой доверия".