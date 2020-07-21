Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Дегтярев оценил перспективы участия на выборах главы Хабаровского края

Дегтярев оценил перспективы участия на выборах главы Хабаровского края

Дегтярев оценил перспективы участия на выборах главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не планирует конкурировать с экс-главой региона Сергеем Фургалом на выборах губернатора, если того оправдают.

В понедельник президент РФ Владимир Путин назначил депутата Госдумы Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев во вторник прибыл в Хабаровск и был представлен кабмину региона. Прежний губернатор края Сергей Фургал отправлен в отставку "в связи с утратой доверия".

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Страусы переселились из Африки в Евразию, а потом вернулись обратно
Страусы переселились из Африки в Евразию, а потом вернулись обратно
В Москве задержана «группа жениха», плясавшая лезгинку на МКАД
В Москве задержана «группа жениха», плясавшая лезгинку на МКАД
Недвижимость россиян защитили от неправильной оценки
Недвижимость россиян защитили от неправильной оценки
Пентагон перебросил в Европу танки Abrams с активной защитой
Пентагон перебросил в Европу танки Abrams с активной защитой
Дегтярев оценил перспективы участия на выборах главы Хабаровского края
Дегтярев оценил перспективы участия на выборах главы Хабаровского края
В Подмосковье увеличат мощности комплексов по переработке отходов
В Подмосковье увеличат мощности комплексов по переработке отходов
На рынке в Киеве обезвредили два взрывных устройства
На рынке в Киеве обезвредили два взрывных устройства
Настя Ивлеева представила новое YouTube-шоу: Басков в гостях, тату в прямом эфире и опасные челленджи
Настя Ивлеева представила новое YouTube-шоу: Басков в гостях, тату в
Рада отправила на доработку законопроект для сотрудничества с НАТО
Рада отправила на доработку законопроект для сотрудничества с НАТО
Госдума приняла во втором чтении проект о вейпах и кальянах
Госдума приняла во втором чтении проект о вейпах и кальянах
Женщин — в генералы: Франция взяла курс на феминизацию армии
Женщин — в генералы: Франция взяла курс на феминизацию армии
Проект "Большие гастроли-онлайн" подвел итоги первого сезона
Проект "Большие гастроли-онлайн" подвел итоги первого сезона

Топ на сегодня

Пандемия коронавируса повлияла на контрабанду наркотиков в Россию
Пандемия коронавируса повлияла на контрабанду наркотиков в Россию
Фургал оказывал давление на свидетелей — новые данные СКР по делу политика
Фургал оказывал давление на свидетелей — новые данные СКР по делу
Кандидата в президенты Боливии допросят по обвинениям в коррупции
Кандидата в президенты Боливии допросят по обвинениям в коррупции
Посмертный альбом рэпера Juice WRLD возглавил чарт Billboard 200
Посмертный альбом рэпера Juice WRLD возглавил чарт Billboard 200
Ученые выяснили темпы развития современной культуры
Ученые выяснили темпы развития современной культуры

Еще по теме

Врио главы Хабаровского края представили правительству региона
Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион
"Уважаю выбор". Прибывший в Хабаровск Дегтярев оценил свое назначение
Дегтярев оценил ситуацию с коронавирусом в Хабаровском крае