Депутат Госдумы от Чечни прокомментировал санкции США против Кадырова

Анастасия Иванова

Госдепартамент Соединенных Штатов Америки продемонстрировал собственное бессилие, решив ввести санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова и его семьи, самим США до сих пор не удалось пресечь многочисленные нарушения прав человека на своей территории, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Чеченской республики Шамсаил Саралиев.

Государственный департамент США в понедельник объявил о внесении Кадырова в "черный список" лиц, причастных, по мнению ведомства, к нарушению прав человека. Под санкции также попали жена и дочери главы Чечни.

"Госдепартамент США на весь мир продемонстрировал беспредел и собственную слабость, включив в свои санкционные списки членов семьи главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова - женщин и детей, которые живут своей жизнью, не нарушают ничьих прав и которым нет никакого дела до каких-то там заокеанских санкций", - сказал Саралиев.

По его словам, введенные против Кадырова и его семьи санкции - откровенный показатель бессилия американских властей, "которые в собственной стране никак не могут справиться с многочисленными нарушениями прав человека, творят беззаконие, спонсируют и покрывают преступников".