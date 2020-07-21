Еще 760 украинцев победили коронавирус

Алексей Вольцев

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

По состоянию на утро вторника, 21 июля, количество украинцев, победивших коронавирус, возросло до 32 199 человек — за минувшие сутки выздоровели 760 пациентов.

Согласно данным, отображенным на интерактивной карте СНБО, за сутки COVID-19 подтвердили у 673 украинцев. В 20 случаях заболевание стало летальным.

Больше всего новых заболевших на Львощине — 114 человек. В Закарпатской области — 78, а в Ивано-Франковской — 75 человек. В Киеве добавилось 73 пациента с коронавирусной инфекцией. Ни одного нового случая не зафиксировано на Сумщине.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Чехии украинских заробитчан отнесли к группе риска — за неделю в Южночешском крае COVID-19 диагностировали у 10 человек, при этом шестеро из них — граждане Украины.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».