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Еще 760 украинцев победили коронавирус

Еще 760 украинцев победили коронавирус

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

По состоянию на утро вторника, 21 июля, количество украинцев, победивших коронавирус, возросло до 32 199 человек — за минувшие сутки выздоровели 760 пациентов.


Согласно данным, отображенным на интерактивной карте СНБО, за сутки COVID-19 подтвердили у 673 украинцев. В 20 случаях заболевание стало летальным.

Больше всего новых заболевших на Львощине — 114 человек. В Закарпатской области — 78, а в Ивано-Франковской — 75 человек. В Киеве добавилось 73 пациента с коронавирусной инфекцией. Ни одного нового случая не зафиксировано на Сумщине.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Чехии украинских заробитчан отнесли к группе риска — за неделю в Южночешском крае COVID-19 диагностировали у 10 человек, при этом шестеро из них — граждане Украины.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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