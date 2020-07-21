Фургал оказывал давление на свидетелей — новые данные СКР по делу политика

Влада Некрасова

СКР располагает данными о том, что экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал оказывал «серьезное влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников милиции», чтобы скрыть свою причастность к убийствам, совершенным в 2004—2005 годах. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По ее словам, восстановлены обстоятельства, связанные с уголовным преследованием Фургала в 2004 году. Он и его деловой партнер Николай Мистрюков были задержаны по подозрению в убийстве предпринимателя Евгения Зори. У следствия имелись показания свидетелей и другие материалы, свидетельствующие об их причастности к его смерти. Тем не менее через двое суток обоих освободили, а уголовное преследование было прекращено в связи с отсутствием доказательств, указала Петренко.

Петренко отметила, что высокопоставленные милиционеры, на которых оказывалось давление, докладывали Фургалу о ходе расследования, благодаря этой информации он смог принять меры для сокрытия своей причастности к преступлениям. Кроме того, Фургал, как считают в СКР, оказывал давление на свидетелей, чьи показания в 2004 году имели значение для следствия.

СКР намерен всесторонне изучить и дать правовую оценку этим и другим обстоятельствам, связанным сокрытием фактов уголовного преследования Фургала в 2004 году.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, Петренко заявляла, что основные свидетели по делу Сергея Фургала были запуганы и отказывались давать показания. Только спустя 14 лет следствие смогло собрать доказательства причастности Фургала к убийствам предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского в 2004—2005 годах.

Также напомним, что накануне президент России Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия, и назначил и. о. губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, депутата Госдумы от ЛДПР, председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи.