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Фургал узнал о назначении Дегтярева по ТВ

Фургал узнал о назначении Дегтярева по ТВ
Арестованный по делу об убийствах экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал узнал о назначении Михаила Дегтярева врио главы региона по телевизору, скорее всего, это было для него предсказуемо, заявила РИА Новости член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

"Похоже, что это было для него (Фургала – ред.) предсказуемо. Он был спокоен. Про назначение узнал по телевизору", - сказала Меркачева после посещения Фургала в СИЗО "Лефортово".

# Политика
По материалам: ria.ru

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