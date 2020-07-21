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Госдума отменила пленарное заседание 23 июля

Госдума отменила пленарное заседание 23 июля
Государственная дума во вторник приняла проект постановления об отмене пленарного заседания в четверг, 23 июля.

Ранее глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов сообщил РИА Новости, что совет Думы решил досрочно завершить весеннюю сессию и провести последнее пленарное заседание 22 июля. Ранее последнее пленарное заседание было запланировано на 23 июля.

Как поясняла советник председателя ГД Анастасия Кашеварова, решение досрочно завершить весеннюю сессию Госдумы связано с профилактикой распространения коронавируса.

# Политика
По материалам: ria.ru

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