Госдума отменила пленарное заседание 23 июля

Алексей Вольцев

Государственная дума во вторник приняла проект постановления об отмене пленарного заседания в четверг, 23 июля.

Ранее глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов сообщил РИА Новости, что совет Думы решил досрочно завершить весеннюю сессию и провести последнее пленарное заседание 22 июля. Ранее последнее пленарное заседание было запланировано на 23 июля.

Как поясняла советник председателя ГД Анастасия Кашеварова, решение досрочно завершить весеннюю сессию Госдумы связано с профилактикой распространения коронавируса.