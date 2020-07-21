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Как отрезал: стала известная позиция Зеленского по поставкам воды в Крым

Как отрезал: стала известная позиция Зеленского по поставкам воды в Крым

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Несмотря на уменьшение запасов пресной воды во временно оккупированном Крыму президент Владимир Зеленский не поддерживает является сторонником возобновления водоснабжения с материковой Украины.


Об этом заявил на своей странице Facebook народный депутат от «Слуги народа» Богдан Яременко.

«Я против, — так лаконично президент Зеленский только что ответил на мой вопрос о его отношении к возобновлению водоснабжения в оккупированный Крым», — написал нардеп.

В комментариях к публикации читатели спрашивают, насколько тверда такая позиция главы государства, и совместными усилиями приходят к выводу, что, похоже, этот вопрос для Зеленского закрыт, и поставок воды до окончания оккупации на полуостров не будет.

Также у Яременко спросили о мнении президента относительно выступлений артистов, которые выступали на полуострове: можно ли им гастролировать на материковой Украине. В ответ нардеп заявил, что не стал бы спрашивать о таком Зеленского.

«Есть законодательство, есть здравый смысл. Этого достаточно, чтобы решать этот вопрос без президента», — заверил он.

Напомним, что ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна не будет поставлять в Крым воду, поскольку это проблема России как государства-оккупанта, она сама должна нести за это ответственность.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что поставки воды в оккупированный Россией Крым могут возобновить только после того, как полуостров вновь станет украинским.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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