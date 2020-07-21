Канье Уэст предложил «брату» Jay-Z стать его вице-президентом

Влада Некрасова

Рэпер Канье Уэст, который объявил о своем независимом участии в президентских выборах в США, внес коррективы в свою кампанию, изменив решение по поводу кандидатуры возможного будущего вице-президента. Об этом пишет TMZ.

Отмечается, что Уэст предложил в случае его победы стать вторым лицом в государстве своему другу рэперу Jay-Z, которого называет «братом», и говорит, что они «связаны на всю жизнь». Ответил ли тот согласием, пока неизвестно.

Ранее Канье Уэст предлагал пост проповеднице из штата Вайоминг Мишель Тидбол. Теперь он ей прочит другую должность в Белом доме.

Ранее ИА Newstes сообщало, что рэпер подал в Федеральную избирательную комиссию США форму № 1, которая необходима для участия в выборах президента страны. Отмечается, что рэпер будет вести свою кампанию от комитета «Канье 2020» в штате Оклахома, в качестве партии там заявлена BDY — от The Birthday Party, что можно перевести как «вечеринка в честь дня рождения».