Комиссия Госдумы увидела в британском докладе лишь голословные обвинения
Вчера, 23:12 Лидия Мартынова
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне изучила доклад комитета британского парламента, но доказательств российского вмешательства в британскую политику не увидела, "лишь голословные обвинения", заявил журналистам глава комиссии Василий Пискарев.
Во вторник комитет британского парламента по разведке опубликовал во вторник доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику.
Пискарев сообщил, что в комиссии ознакомились с законодательными предложениями парламента Великобритании о противодействии российскому вмешательству.
"Мы изучаем передовой зарубежный опыт реагирования национальных парламентов на вмешательство во внутренние дела государств. Поэтому нас как законодателей в практическом плане заинтересовали законодательные предложения британских парламентариев" - пояснил депутат.
По материалам: ria.ru