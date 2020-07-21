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Комиссия Госдумы увидела в британском докладе лишь голословные обвинения

Комиссия Госдумы увидела в британском докладе лишь голословные обвинения
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне изучила доклад комитета британского парламента, но доказательств российского вмешательства в британскую политику не увидела, "лишь голословные обвинения", заявил журналистам глава комиссии Василий Пискарев.

Во вторник комитет британского парламента по разведке опубликовал во вторник доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику.

Пискарев сообщил, что в комиссии ознакомились с законодательными предложениями парламента Великобритании о противодействии российскому вмешательству.


"Мы изучаем передовой зарубежный опыт реагирования национальных парламентов на вмешательство во внутренние дела государств. Поэтому нас как законодателей в практическом плане заинтересовали законодательные предложения британских парламентариев" - пояснил депутат.

# Политика
По материалам: ria.ru

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