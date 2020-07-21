Луцкий террорист открыл огонь по полицейским и бросил гранату из захваченного автобуса

Анастасия Иванова

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Луцке мужчина, захвативший в заложники пассажиров автобуса, произвел два выстрела в сторону полицейских, после чего бросил гранату, которая не взорвалась.

Как сообщают в МВД, гранату обезвредили взрывотехники ГУ НП в Волынской области. «Правоохранители обращаются к горожанам с просьбой не приближаться к месту происшествия и не нагнетать обстановку в соцсетях. Все задействованные силы скоординировано работают для скорейшего освобождения заложников», — говорится в сообщении.

Тем временем издание «Вісник» пишет, что в центре Луцка прогремело три мощных взрыва — вероятно, взрывчатку применил террорист, удерживающий заложников. Само место ЧП плотно окружают силовики.

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