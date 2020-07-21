Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Луцкий террорист открыл огонь по полицейским и бросил гранату из захваченного автобуса

Луцкий террорист открыл огонь по полицейским и бросил гранату из захваченного автобуса

Луцкий террорист открыл огонь по полицейским и бросил гранату из захваченного автобуса

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Луцке мужчина, захвативший в заложники пассажиров автобуса, произвел два выстрела в сторону полицейских, после чего бросил гранату, которая не взорвалась.


Как сообщают в МВД, гранату обезвредили взрывотехники ГУ НП в Волынской области. «Правоохранители обращаются к горожанам с просьбой не приближаться к месту происшествия и не нагнетать обстановку в соцсетях. Все задействованные силы скоординировано работают для скорейшего освобождения заложников», — говорится в сообщении.

Тем временем издание «Вісник» пишет, что в центре Луцка прогремело три мощных взрыва — вероятно, взрывчатку применил террорист, удерживающий заложников. Само место ЧП плотно окружают силовики.

Все новости о ЧП в Луцке читайте на сайте «ФАКТОВ».

907 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Госдума отменила пленарное заседание 23 июля
Госдума отменила пленарное заседание 23 июля
Роскачество назвало лучшие марки сухого корма для кошек
Роскачество назвало лучшие марки сухого корма для кошек
Госдума приняла закон об электронной однократной визе
Госдума приняла закон об электронной однократной визе
Армия и флот Греции в повышенной боеготовности: «Эрдоган ускоряет события»
Армия и флот Греции в повышенной боеготовности: «Эрдоган ускоряет
В Приангарье увеличили площадь работ по лесовосстановлению
В Приангарье увеличили площадь работ по лесовосстановлению
Джонни Деппа заметили в Лондоне с таинственной подругой
Джонни Деппа заметили в Лондоне с таинственной подругой
Чистка информационного поля: почему важно удалять старые номера, плохие фото и спам
Чистка информационного поля: почему важно удалять старые номера,
Надбавки за классное руководство получат 7,5 тысяч учителей Тверской области
Надбавки за классное руководство получат 7,5 тысяч учителей Тверской
Осенью в Ульяновской области начнет свою работу мобильный технопарк
Осенью в Ульяновской области начнет свою работу мобильный технопарк
Оксфордская вакцина от коронавируса показала высокую эффективность, заявили разработчики
Оксфордская вакцина от коронавируса показала высокую эффективность,
Чемпионат "Зенита" по футболу: зачем РФС убивает самый популярный спорт в России
Чемпионат "Зенита" по футболу: зачем РФС убивает самый популярный
Русские и тут? В Киеве озадачены аукционной продажей отеля на Крещатике
Русские и тут? В Киеве озадачены аукционной продажей отеля на

Топ на сегодня

Пандемия коронавируса повлияла на контрабанду наркотиков в Россию
Пандемия коронавируса повлияла на контрабанду наркотиков в Россию
Фургал оказывал давление на свидетелей — новые данные СКР по делу политика
Фургал оказывал давление на свидетелей — новые данные СКР по делу
Кандидата в президенты Боливии допросят по обвинениям в коррупции
Кандидата в президенты Боливии допросят по обвинениям в коррупции
Посмертный альбом рэпера Juice WRLD возглавил чарт Billboard 200
Посмертный альбом рэпера Juice WRLD возглавил чарт Billboard 200
Ученые выяснили темпы развития современной культуры
Ученые выяснили темпы развития современной культуры

Еще по теме

Неизвестный кинул гранату на вокзале в Нижнем Новгороде
Захват заложников в Луцке: все подробности, фото и видео
На Украине арестованный сбежал и захватил в заложники полицейских
В Николаеве неизвестный в маске бросил в полицейский наряд гранату