Министр Зариф передаст Путину послание иранского президента

Анастасия Иванова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сегодня, 21 июля, проведут переговоры в Москве. Предыдущий раз глава иранской дипломатии посещал российскую столицу 16 июня, став одним из первых зарубежных официальных лиц, прилетевших в Москву после долгого перерыва из-за глобальной пандемии.

В российском внешнеполитическом ведомстве проинформировали, что министры планируют обсудить ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе и сирийскую проблематику. Предметом переговоров сторон также станет ситуация в районе Персидского залива и другие региональные вопросы. При обсуждении актуальных тем двусторонней повестки дня будут рассмотрены состояние и перспективы развития политического диалога и торгово-экономических связей, в том числе ход реализации крупных совместных проектов в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства.

Министр Зариф везёт с собой послание иранского президента Хасана Роухани для российского лидера Владимира Путина, сообщил накануне посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали. «Помимо передачи послания от Роухани для Владимира Путина, он (Зариф) также проведёт переговоры со своим российским коллегой по поводу ядерной сделки, подписанной пять лет назад, развитию ситуации в регионе и двусторонним отношениям», — говорится в заявлении посла, опубликованном на сайте иранского диппредставительства.

Как сообщало ИА Newstes, по инициативе иранской стороны 16 июля состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом ИРИ Хасаном Роухани. Президенты двух стран проинформировали друг друга о принимаемых мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции Covid-19 и условились продолжить сотрудничество в борьбе с пандемией, в том числе по линии министерств здравоохранения. «Подробно обсуждены различные аспекты выполнения СВПД по иранской ядерной программе. Владимир Путин подчеркнул, что СВПД остаётся важным соглашением, способствующим обеспечению глобальной стабильности и безопасности. Хасан Роухани подтвердил приверженность Ирана ядерному соглашению и готовность к равноправному и конструктивному взаимодействию как со всеми его участниками, так и в рамках МАГАТЭ, а также поблагодарил Владимира Путина за последовательную российскую позицию в пользу сохранения и реализации ядерной договорённости», — говорилось в сообщении пресс-службы Кремля.

Напомним, в соответствии с соглашением Ирана с мировыми державами о его ядерной программе Тегеран принял ограничения в обмен на отмену международных санкций. Между тем, после одностороннего выхода Соединённых Штатов из СВПД и введения жёстких американских санкций в отношении Исламской Республики, она несколькими этапами отошла от выполнения условий соглашения 5-летней давности. Помимо этого, на повестку дня встал вопрос попыток США продлить в Совете Безопасности ООН оружейное эмбарго против Ирана, которое завершается в октябре текущего года. Россия и Китай категорически отвергли планы нынешней американской администрации относительно продления запрета на поставки Тегерану вооружений и военной техники. Двое других постоянных членов Совбеза ООН (Великобритания и Франция), а также Германия, как участница СВПД, пока не определились в этом вопросе. В то же время все три европейские страны ранее согласились в СБ ООН с «обеспокоенностью» США относительно безопасности в Ближневосточном регионе после прекращения действия запрета на ввоз в Иран оружия.