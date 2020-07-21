Опасный отдых: 30-летнего львовянина укусила змея

Анастасия Иванова

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Установившаяся в Украине жара приводит к тому, что рептилии все чаще проникают в жилища людей, а также становятся более агрессивными и опасными в местах отдыха.

Один из таких случаев зафиксирован во Львовской области, где атаке змеи подвергся 30-летний львовянин.

Об этом говорится в сообщении регионального управления ГСЧС.

Отмечается, что инцидент произошел 19 июля.

«В 16:59 в Службу спасения поступило сообщение, что в приемное отделение Сколевской центральной районной больницы поступил мужчина, 1990 года рождения, житель г. Львова с диагнозом — укус змеи пальца на правой руке», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина отдыхал в селе Ялинкувата Сколевского района, не подозревая об опасности, за что и поплатился.

Что именно произошло с парнем, спасатели не сообщают, но напоминают о мерах предосторожности при отдыхе на природе.

«Главное управление ДСНС Украины во Львовской области предостерегает жителей области быть осторожными и внимательными отправляясь в лес или на природу», — говорится в сообщении спасателей.

Напомним, что в июля киевским медикам удалось спасти 13-летнего мальчика, которого укусила гадюка, когда он был в поле. Несчастный случай произошел в село Старое под Киевом, когда ребенок пас гусей в поле, сообщили в Бориспольской больнице интенсивного лечения. Ребенка в больницу привезли в состоянии средней тяжести, но его самочувствие очень резко ухудшалось. В связи с тем, что в больнице нет противозмеиной сыворотки, специалисты приемного отделения оказали первую помощь и договорились с токсикологическим отделением Охматдета о срочной госпитализации их пациента. После того, как парню ввели сыворотку, состояние мальчика нормализовалось.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что жертвами змей становятся не только жители Львовской области: подобный случай произошел в США, где ядовитая змея укусила девушку-чирлидершу во время тренировки.