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От кого США обороняют Европу на Черном море — не понимают в Сухуме

От кого США обороняют Европу на Черном море — не понимают в Сухуме

Нарастающая военная активность стран НАТО во главе с США в Черноморском регионе вызывает тревогу в Абхазии. Об этом говорится в комментарии МИД республики.

«Регулярное активное участие в натовских учениях военных из Грузии вступает в прямое противоречие с декларируемыми намерениями грузинского руководства решать существующие территориальные проблемы исключительно мирными и дипломатическими средствами», — заявили в Сухуме.

20 июля в Черном море стартовали военные учения стран НАТО «Sea Breeze 2020», в которых также принимают участие и грузинские военнослужащие. Всего в военно-морских маневрах участвуют 27 боевых кораблей, 19 самолетов и 2000 военнослужащих из Украины, Грузии и семи стран-членов НАТО: США, Болгарии, Турции, Румынии, Франции, Испании и Норвегии.

По словам представителей Шестого флота ВМС США, целью учений является укрепление региональной безопасности.

«Наше участие в многонациональных учениях, таких как Sea Breeze 2020, является реальной демонстрацией того, что США участвуют в коллективной обороне Европы», — говорится в официальном заявлении Шестого флота.

Однако, обращает внимание МИД Абхазии, в заявлении представителей США обходится стороной вопрос о том, соответствует ли подобная активность западного военного блока в Черном море реальным потребностям обеспечения региональной безопасности.

«Совершенно непонятно, каким образом подобного рода военные учения НАТО могут способствовать „укреплению региональной безопасности“ и от кого США собираются „оборонять Европу“? Кого именно страны НАТО зачислили в „вероятные противники“? Гораздо больше оснований считать, что проходящие в Черном море военные учения под эгидой США способствуют еще большему нагнетанию напряженности в регионе, давая аргументы сторонникам силовых решений», — заявил МИД РА.

В Сухуме убеждены, что активное вовлечение Тбилиси в военные учения стран-членов НАТО создает дополнительную угрозу миру и стабильности в регионе и способно спровоцировать рост реваншистских настроений в Грузии.

«Подобное развитие событий может привести к непредсказуемым последствиям и спровоцировать новый виток напряженности как в черноморском бассейне, так и на Южном Кавказе», — говорится в комментарии.
# Политика
По материалам: eadaily.com

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