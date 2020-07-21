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Устанавливать «срок годности» жилых домов предлагают в России

Устанавливать «срок годности» жилых домов предлагают в России

Союз потребителей РФ обратился в Минстрой с предложением разработать новый стандарт для строительной отрасли с методом оценки сроков службы жилых домов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо председателя союза Петра Шелища.

По его мнению, этот стандарт следует сделать обязательным для применения на этапах экспертизы и утверждения проекта, а также приемки домов. Впоследствии информация должна стать доступной для потребителей.

Сейчас срок эксплуатации современных жилых домов массового строительства составляет не менее 50 лет. Но каким будет реальный срок службы дома, как раз и нужно знать покупателю: тогда он поймет, сколько сможет прожить в нем до момента, когда здание станет аварийным. Эту информацию следует учитывать наряду с ценой квадратного метра, отмечается в письме.

«Молодые люди, которые въехали в новую квартиру и будут выплачивать ипотеку 20 лет, рискуют уже в пенсионном возрасте остаться без своего жилья. Поэтому стоит узнать срок службы дома до покупки жилья, а не тогда, когда он подошел к концу», — отметил Петр Шелищ.

В письме Союза потребителей сказано, что панельные хрущевки рассчитаны всего на 50 лет и не подлежат реконструкции. У кирпичных пятиэтажек тех же годов постройки срок службы составляет 100 лет с условием, что в период 2015—2030 годов они пройдут капремонт. Панельные и блочные многоэтажки (9−16 этажей), которые возвели до 1980 года, прослужат 100 лет без реконструкции, хотя по окончании этого срока их должны снести. Более современные панельные дома, построенные до 1998 года, тоже не подлежат реконструкции и должны быть демонтированы в 2070—2105 годах.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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