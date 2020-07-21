"Уважаю выбор". Прибывший в Хабаровск Дегтярев оценил свое назначение
Член ЛДПР, которого в понедельник президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора края, прилетел в Хабаровск.
"Я с огромным уважением отношусь к выбору жителей Хабаровского края, который был оформлен на выборах губернатора, затем на выборах законодательной думы. Федеральный центр услышал и учел мнение избирателей Хабаровского края, направив сюда на работу меня", – заявил Дегтярев на представлении в новой должности, слова которого приводит РИА Новости.
Хабаровского края. У нас много работы, нам нужно объединиться всем, чтобы жизнь в крае была достойной, чтоб зарплаты вовремя выплачивались, социальная поддержка оказывалась вовремя, чтобы в домах хабаровчан с приходом холодов было тепло. Учитывая пандемию… - чтобы каждая жизнь была сохранена. Здоровье людей для нас сегодня – это самое главное", – перечислил Дегтярев.
Кроме того, новый врио главы Хабаровского края надеется на восстановление на улицах мира и согласия.
"Готов с вами работать день и ночь. Я вам обещаю, что свет в моем окне в рабочем кабинете на 10-м этаже будет гореть до поздней ночи",– пояснил Дегтярев.
Предыдущий глава региона Сергей Фургал, который, как и Дегтярев, представляет ЛДПР, снят Путиным с поста губернатора "в связи с утратой доверия".
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания его доставили в Москву. Басманный суд арестовал главу региона на два месяца. Фургал находится в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
Ранее радио Sputnik сообщило, что аэропорт Хабаровска "заминировали" в ожидании Дегтярева.