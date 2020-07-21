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"Уважаю выбор". Прибывший в Хабаровск Дегтярев оценил свое назначение

"Уважаю выбор". Прибывший в Хабаровск Дегтярев оценил свое назначение
Михаил Дегтярев, временно возглавивший Хабаровский край, считает, что его назначение стало результатом того, что Москва услышала мнение избирателей региона.

Член ЛДПР, которого в понедельник президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора края, прилетел в Хабаровск.

"Я с огромным уважением отношусь к выбору жителей Хабаровского края, который был оформлен на выборах губернатора, затем на выборах законодательной думы. Федеральный центр услышал и учел мнение избирателей Хабаровского края, направив сюда на работу меня", – заявил Дегтярев на представлении в новой должности, слова которого приводит РИА Новости.


Хабаровского края. У нас много работы, нам нужно объединиться всем, чтобы жизнь в крае была достойной, чтоб зарплаты вовремя выплачивались, социальная поддержка оказывалась вовремя, чтобы в домах хабаровчан с приходом холодов было тепло. Учитывая пандемию… - чтобы каждая жизнь была сохранена. Здоровье людей для нас сегодня – это самое главное", – перечислил Дегтярев.

Кроме того, новый врио главы Хабаровского края надеется на восстановление на улицах мира и согласия.

"Готов с вами работать день и ночь. Я вам обещаю, что свет в моем окне в рабочем кабинете на 10-м этаже будет гореть до поздней ночи",– пояснил Дегтярев.

Предыдущий глава региона Сергей Фургал, который, как и Дегтярев, представляет ЛДПР, снят Путиным с поста губернатора "в связи с утратой доверия".


Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания его доставили в Москву. Басманный суд арестовал главу региона на два месяца. Фургал находится в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.

Ранее радио Sputnik сообщило, что аэропорт Хабаровска "заминировали" в ожидании Дегтярева.

# Политика
По материалам: ria.ru

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