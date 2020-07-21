В разведке подсчитали потери боевиков за прошедшую неделю

Влада Некрасова

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Подразделения вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе продолжают нести серьезные потери и в связи этим имеют проблему с комплектацией личным составом.

Так, за минувшую неделю — с 13 по 19 июля — потери российских оккупантов на Донбассе составили 11 убитыми и 14 раненными.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Объединенных сил в Facebook со ссылкой на данные разведки.

«По подтвержденным данным разведки, потери российско-оккупационных войск за прошедшую неделю составили: умершими — 11 человек; раненными, травмированными и выведенными из строя — 14 человек. Кроме того, за минувшую неделю нашими воинами уничтожен вражеский квадрокоптер», — отмечают в штабе Операции объединенных сил.

Также подчеркивается, что подразделения вооруженных формирований РФ на Донбассе имеют проблему с комплектацией личным составом.

«Кремлевские вожди не понимают, что они не имеют доверия и авторитета у местного населения. Оккупанты внушают у жителей временно оккупированных территорий только страх и вызывают к себе злобу и ненависть», — говорится в сообщении.

В этой связи подчеркивается, что агитационная кампания и призывы идти служить в армию террористов не вызвала доверия у местных жителей и полностью провалилась.

«Люди на оккупированном Донбассе уже давно поняли, что преступная власть под руководством из Кремля отравляет их жизнь. Оккупанты могут только грабить, разрушать и убивать и будущего у этого региона с ними не будет. Поэтому и служить главарям бандитов никто не желает», — говорится в сообщении.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что потери боевиков на Донбассе за июнь 2020 года составили сто человек убитыми и ранеными.