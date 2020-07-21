В Риге протестовали против манипуляций со «школьной удалёнкой»
В Риге у здания Министерства образования прошел митинг, организованный оппозиционной партией «Русский союз Латвии» (РСЛ) — по словам организаторов, он был направлен «против манипуляций с удаленным обучением детей».
«Компьютер хорошее дело, он нужен детям, но конституция гарантирует бесплатное образование. К сожалению, в Латвии не так много детей — и бюджету вполне по силам такие расходы. Это инвестиция в будущее страны. Кстати, а госпожа министр в курсе, что в Латвии есть домохозяйства без подключения электроэнергии? И там тоже могут жить дети. Они там вообще понимают в какой стране живут? Или распилы миллиардов евроденег окончательно свели с ума этих деятелей?», — задается вопросом Ливчак.
«Это не обучение — это мучение! И издевательство над детьми и их родителями. С помощью „удаленки“ власти Латвии пытаются прикрыть дыры в школьном образовании — катастрофическая нехватка учителей, отсутствие нормальных методик преподавания, неоправданное давление на администрацию школ нацменьшинств для ускоренного перевода всего обучения на государственный язык. Независимо от того, знают ли его дети или нет. Это форменное издевательство над детьми и этому надо положить конец. Даже на уровне Рижской думы уже можно немало сделать для защиты интересов наших детей. Было бы желание. У команды РСЛ оно есть. Пожелаем им победы и удачи!», — отметила журналистка Алла Березовская.