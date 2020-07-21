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В Риге протестовали против манипуляций со «школьной удалёнкой»

В Риге протестовали против манипуляций со «школьной удалёнкой»

В Риге у здания Министерства образования прошел митинг, организованный оппозиционной партией «Русский союз Латвии» (РСЛ) — по словам организаторов, он был направлен «против манипуляций с удаленным обучением детей».

Суть претензий протестующих высказал активист Александр Ливчак: «Министр образования и науки Илга Шуплинска придумала обязать родителей школьников купить компьютеры и подключение к интернету. Выбрала для этого самый удачный момент — после карантина, когда все семейные запасы денег проедены, работа многими потеряна, доходы снижены, а перспективы экономики очень неблагоприятны. Самое время вешать на семьи дополнительные расходы! Не, ну а что? Госбюджет и евроденьги нужны для более насущных проблем: покупать бэушные танки, сносить добротные здания в центре Риги, затевать мега-проекты, строить железную супердорогу, по которой некому будет ездить. Чуть не забыл про забор на границе для сдерживания „российской агрессии“».

«Компьютер хорошее дело, он нужен детям, но конституция гарантирует бесплатное образование. К сожалению, в Латвии не так много детей — и бюджету вполне по силам такие расходы. Это инвестиция в будущее страны. Кстати, а госпожа министр в курсе, что в Латвии есть домохозяйства без подключения электроэнергии? И там тоже могут жить дети. Они там вообще понимают в какой стране живут? Или распилы миллиардов евроденег окончательно свели с ума этих деятелей?», — задается вопросом Ливчак.

«Власти планируют повесить на родителей не только покупку компьютеров и оплату Интернета, но и, фактически, замену учителей. Скажем нет планам Министерства образования!», — призвала активистка Юлия Сохина.

«Это не обучение — это мучение! И издевательство над детьми и их родителями. С помощью „удаленки“ власти Латвии пытаются прикрыть дыры в школьном образовании — катастрофическая нехватка учителей, отсутствие нормальных методик преподавания, неоправданное давление на администрацию школ нацменьшинств для ускоренного перевода всего обучения на государственный язык. Независимо от того, знают ли его дети или нет. Это форменное издевательство над детьми и этому надо положить конец. Даже на уровне Рижской думы уже можно немало сделать для защиты интересов наших детей. Было бы желание. У команды РСЛ оно есть. Пожелаем им победы и удачи!», — отметила журналистка Алла Березовская.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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