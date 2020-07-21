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Врио главы Хабаровского края представили правительству региона

Врио главы Хабаровского края представили правительству региона
Представление врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева правительству и органам власти началось в Хабаровске, сообщили РИА Новости в правительстве края.

В понедельник президент Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев ответил, что готов. Путин снял Сергея Фургала с поста губернатора "в связи с утратой доверия", вместо него врио назначен Дегтярев.

Во вторник Дегтярев прилетел в Хабаровск.


"Его представление кабинету министров и представителям федеральных органов исполнительной власти региона проходит в здании правительства края, началось оно в 16.00 (9.00 мск)", - сказал собеседник агентства.


Он отметил, что на церемонии журналисты не присутствуют.

# Политика
По материалам: ria.ru

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