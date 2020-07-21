Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион
Сегодня, 08:36 Влада Некрасова
Самолет с новым врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым прибыл в столицу региона.
Согласно онлайн-табло аэропорта, рейс FV/SU 6297 авиакомпании "Россия" должен был совершить посадку во вторник в 11.45 (4.45 мск). В справочной подтвердили, что самолет сел в 11.42 (4.42).
О том, что на этом рейсе летел Дегтярев, РИА Новости сообщили в правительстве края.
Представление нового врио губернатора правительству региона перенесено с 14.00 (7.00 мск) на 16.00 (9.00 мск), сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.
"Мероприятие перенесено на 16.00", - сказали в пресс-службе.
По материалам: ria.ru