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Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион

Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион
Самолет с новым врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым прибыл в столицу региона.

Согласно онлайн-табло аэропорта, рейс FV/SU 6297 авиакомпании "Россия" должен был совершить посадку во вторник в 11.45 (4.45 мск). В справочной подтвердили, что самолет сел в 11.42 (4.42).

О том, что на этом рейсе летел Дегтярев, РИА Новости сообщили в правительстве края.


Представление нового врио губернатора правительству региона перенесено с 14.00 (7.00 мск) на 16.00 (9.00 мск), сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.


"Мероприятие перенесено на 16.00", - сказали в пресс-службе.

# Политика
По материалам: ria.ru

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