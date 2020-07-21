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Захват заложников в Луцке: все подробности, фото и видео

Захват заложников в Луцке: все подробности, фото и видео

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Луцке, где вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, в транспортном средстве находится около 20 человек.


Как сообщили в ГУНП в Волынской области, на спецслинию «102» поступило сообщение о захвате автобуса. В области введен оперативный план «Заложник». Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На месте работают все службы полиции.

13:20 У захватчика две судимости, подтвердили в МВД.

12:50 Террорист связался с журналистом Юрием Бутусовым.


12:00 Автобус стоит в центре Луцка, в нем выбиты окна.

Мужчина, захвативший заложников, заявляет, что он «не доволен системой». Террорист выдвинул требования, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали и выложили заявления о том, что именно они — террористы в законе. Кстати, в сети появилось короткое видео от «Максима Плохого», которое он назвал «перфомансом антисистемы».

В сеть выложили новое видео с места захвата автобуса с пассажирами. На видео слышно, как кто-то стреляет.


В центр города стянули силовиков и БТРы — новое видео из Луцка.

 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «берет ситуацию под контроль».

 

 

В Луцк вылетел министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Укринформ" сообщает, что снайперы заняли позиции.

 


Вот еще отрывок из книги: «Досье моих подвигов, собранное ментами, позволило суду впаять мне, 18-летнему, шесть лет лишения свободы. Это был мой первый срок, который я отсидел до звонка. Русский язык хоть и богатый, но подобрать слова для описания чувства 18-летнего пацана, попавшего в зону, трудно. Страх, раскаяние, злость, ненависть — это ингредиенты коктейля, который кипел тогда в моем сердце. Зигмунд Фрейд с ума сошел бы, если бы взялся анализировать мое состояние. Первые два года в исправительной колонии города Дрогобыч были страшными. За отказ от уборки помещения барака я регулярно попадал в 17 штрафной изолятор, где менты избивали до полусмерти. Прекратить это можно было двумя способами: взять веник в руки или дать взятку администрации, чтобы меня не трогали. Первое было унизительно, а потому неприемлемо, ну, а денег у меня не было».

Тем временем в СБУ уточняют, что в автобусе находится около десяти заложников.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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