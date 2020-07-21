Женщин — в генералы: Франция взяла курс на феминизацию армии

Алексей Вольцев

57-летняя глава Минобороны Франции Флоранс Парли объявила, что своей главной задачей считает увеличение числа женщин в вооружённых силах страны. Французская армия уже занимает четвёртое место в мире по количеству женщин, однако из-за нехватки кадров удвоит усилия по их привлечению. Об этом пишет французская Le Figaro.

На этой неделе Парли ждут на военной базе в Салон-де-Прованс, командование которой должна принять женщина-генерал Доминик Арбиоль. Она же станет одновременно директором престижной авиационной школы. Окружение министра отмечает, что такое назначение покажет молодым женщинам-офицерам — им есть к чему стремиться.

Назначения женщин на руководящие должности являются важным символом разнообразия в армии, однако для этого, по мнению Парли, необходимо создать резерв и приложить много сил. Как объясняет министр в статье для Libération, «отказы сегодня приведут к отсутствию выбора у моих преемников», а «армия не может лишиться таланта 50% человечества». По её словам, необходимо создать условия для благожелательного приёма женщин, исключив любые домогательства. Французская газета рассказывает, что для подготовки генерала требуются десятилетия, поэтому сейчас мало женщин претендует на эту должность.

При этом задача Министерства вооружённых сил Франции повысить эту цифру до 10% к 2022 году кажется выполнимой: если в 2018 году она составляла 7,5%, то к началу этого года — уже 9%.

Хотя для каждого отдельного рода войск есть ограничения: так, среди 169 генералов сухопутных войск только две женщины, одна из 59 в ВМФ, три из 72 в ВВФ, в то время как в интендантской службе их 6 из 29, 20 из 115 в Главном управлении вооружения и 12 из 45 в военно-санитарной службе (SSA).

Таким образом, число женщин выше на менее опасных должностях или в управлении. Флоранс Парли год назад утвердила план на повышение доли женщин в войсках. Для того, чтобы девушки начинали военную карьеру и не бросали её, Минобороны приняло ряд конкретных мер: теперь в призывных пунктах и комиссии при приёме должны присутствовать женщины, вводится система менторства и референтов (сейчас их 1200). Кроме того, сняли возрастные ограничения для приёма в военную академию — обязательный этап подготовки к руководящим должностям. Раньше туда принимали людей моложе 41 года, и многие тридцатилетние женщины отказывались от конкурса, чтобы не жертвовать своей личной жизнью и уделять больше времени детям.

Из всех родов войск больше всего женщин в военно-санитарной службе — 60%. Однако, по словам одного старшего офицера, феминизация накладывает свои ограничения на управление: женщины менее склонны участвовать в операциях, основная нагрузка ложится на других. В Министерстве обороны знают об этой проблеме и считают, что для этого надо прийти к компромиссу между личной и профессиональной жизнью: к 35 годам офицеры — и мужчины, и женщины — находятся на пике формы, однако именно в это время они хотят больше времени уделять семье.

«Военные знают, почему поступают на службу, — подчёркивают в ведомстве. — То, чего они требуют — это предсказуемости».

Например, во флоте благодаря двойному гарнизону моряки могут знать за полгода или даже год, когда выйдут в плавание, пишет Le Figaro.

Как сообщало ИА Newstes , 14 июля, в день национального праздника Франции — Дня взятия Бастилии, Макрон дал большое интервью двум главным телеканалам страны. Он пообещал приложить максимум усилий, чтобы избежать последствий пандемии коронавируса — массовых сокращений рабочих мест, но допустил, что до конца года во Франции прибавится 900 тысяч новых безработных.

В числе планов Макрона на оставшиеся два года до выборов президента Франции — довести до конца предложенную им реформу пенсионной системы. В условиях резкого роста дефицита бюджета и государственного долга президент заверил французов в том, что не станет повышать налоги.