«Абхазия на грани банкротства» — «Аруаа» объявляет мораторий на протесты

Анастасия Иванова

Абхазская ветеранская общественная организация «Арууа» заявила, что в кризисный для республики период отказывается от проведения протестных акций.

«Мы, находясь в оппозиции, хотим быть полезными стране и народу. Поэтому заявляем, что не намерены использовать трудное социально-экономическое положение для раскачивания ситуации в нашем государстве», — говорится в заявлении.

По оценке «Аруаа», сегодня республика «находится в очень трудном социально-экономическом положении, на грани банкротства, возрастает задолженность государства по зарплате бюджетникам, очень трудно обслуживать внешние кредиты».

«Из-за пандемии на грани полного провала курортный сезон, тысячи тонн бахчевых, сотни тонн меда, фрукты и овощи, выращиваемые нашими крестьянами к курортному сезону, остаются невостребованными. Объекты туристической индустрии (Ново-Афонская пещера, Рицинский заповедник, курорт Пицунда, Обезьяний питомник, Ботанический сад, многочисленные кафе и рестораны, гостиницы и турбазы), транспорт, сельское хозяйство уже понесли колоссальные убытки, которые никто не восполнит. Если у бюджетников есть надежда на российскую помощь, то частным предпринимателям и бизнесу наше правительство не сможет возместить потери», — отмечается в заявлении.

В «Аруаа» подчеркивают, что в этот тяжелый период надо оставить обиды и услышать друг друга.

«И даже если мы не сможем объединиться, то обязаны подставить плечо друг другу ради спасения государственности, за которую отдано столько жизней наших братьев и сестер», — подчеркивают в организации.

В заявлении приводится цитата «лидера оппозиции» Адгур Ардзинба со встречи с высшим советом «Аруаа»:

«Любые потрясения, перевороты или другие незаконные действия не просто сокрушительно бьют по имиджу страны, но рано или поздно могут привести к потере государственности».

«И, если власть готова услышать наши аргументы и требования, связанные с недопустимостью налаживания отношений с Грузией, до тех пор, пока наша страна не будет признана и мы не получим гарантий невозобновления войны, мы готовы объявить о полугодовом моратории на все протестные акции», — заявила «Аруаа».

Организация собирается ограничить свою политическую деятельность собраниями в помещениях для проведения конференций или очередного съезда.