ЦИК поручил проверить списки на предмет двойного голосования по поправкам
Голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля.
"Поручить избирательным комиссиям субъектов РФ: вскрыть опечатанные мешки (коробки), содержащие списки участников общероссийского голосования, согласно списку номеров участков для голосования, указанных в приложении к настоящему постановлению, для проведения проверки", - указано в постановлении ЦИК, принятом на заседании во вторник.
Также ЦИК поручил провести сопоставление списков голосовавших по месту нахождения, то есть в рамках "Мобильного избирателя", включая дистанционное электронное голосование, и по месту регистрации.
"В случае, если в списках обнаружится запись и там, и там, можно сделать вывод, что человек получил бюллетень дважды, и появятся основания для направления данных материалов в правоохранительные органы", - пояснил член ЦИК Антон Лопатин.
Он добавил, что списки будут сверены и по зарубежным участкам.
"В ходе предшествующих кампаний была проведена аналогичная процедура вскрытия мешков с избирательной документацией в целях выявления случаев неоднократного голосования. Сейчас процедуру вскрытия документации проведут избирательные комиссии в отношении 23 000 граждан", - сказал Булаев на заседании ЦИК.