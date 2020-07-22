ЦИК поручил проверить списки на предмет двойного голосования по поправкам

Алексей Вольцев

ЦИК поручил избиркомам субъектов РФ проверить списки 23 тысяч граждан, голосовавших онлайн или не по прописке, на предмет двойного голосования по поправкам в конституцию: будут вскрыты опечатанные мешки с избирательной документацией, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

Голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля.

"Поручить избирательным комиссиям субъектов РФ: вскрыть опечатанные мешки (коробки), содержащие списки участников общероссийского голосования, согласно списку номеров участков для голосования, указанных в приложении к настоящему постановлению, для проведения проверки", - указано в постановлении ЦИК, принятом на заседании во вторник.

Также ЦИК поручил провести сопоставление списков голосовавших по месту нахождения, то есть в рамках "Мобильного избирателя", включая дистанционное электронное голосование, и по месту регистрации.

"В случае, если в списках обнаружится запись и там, и там, можно сделать вывод, что человек получил бюллетень дважды, и появятся основания для направления данных материалов в правоохранительные органы", - пояснил член ЦИК Антон Лопатин.

Он добавил, что списки будут сверены и по зарубежным участкам.

"В ходе предшествующих кампаний была проведена аналогичная процедура вскрытия мешков с избирательной документацией в целях выявления случаев неоднократного голосования. Сейчас процедуру вскрытия документации проведут избирательные комиссии в отношении 23 000 граждан", - сказал Булаев на заседании ЦИК.