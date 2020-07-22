Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края
Сегодня, 09:06 Лидия Мартынова
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, "потому что работать надо, куча задач", несмотря на требования со стороны некоторых митингующих покинуть регион, и пообещал, что обязательно выйдет к людям.
Врио губернатора в первое утро в новой должности прогулялся по Хабаровску. Видео прогулки он выложил на своей странице в своем аккаунте в Instagram.
"Те, кто кричит: "Дегтярев, уходи!". Не уйду! Потому что работать надо. Куча задач. Десять дней край без руководителя. Стопка документов на столе у меня высотой метр на столе у меня скопилась. Ну, уйду я, придет другой. Поэтому давайте пока временно поработаем, как президент сказал, временно исполняющий обязанности, а 2021 год покажет", - сказал Дегтярев на видеозаписи.
Он отметил, что не измеряет отношение людей к себе митингами, так как сам за годы своей политической карьеры провел много митингов.
По материалам: ria.ru