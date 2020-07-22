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Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края

Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, "потому что работать надо, куча задач", несмотря на требования со стороны некоторых митингующих покинуть регион, и пообещал, что обязательно выйдет к людям.

Врио губернатора в первое утро в новой должности прогулялся по Хабаровску. Видео прогулки он выложил на своей странице в своем аккаунте в Instagram.

"Те, кто кричит: "Дегтярев, уходи!". Не уйду! Потому что работать надо. Куча задач. Десять дней край без руководителя. Стопка документов на столе у меня высотой метр на столе у меня скопилась. Ну, уйду я, придет другой. Поэтому давайте пока временно поработаем, как президент сказал, временно исполняющий обязанности, а 2021 год покажет", - сказал Дегтярев на видеозаписи.

Он отметил, что не измеряет отношение людей к себе митингами, так как сам за годы своей политической карьеры провел много митингов.

# Политика
По материалам: ria.ru

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