Египетская армия уничтожила террористическую ячейку на севере Синая

Лидия Мартынова

В результате масштабной антитеррористической операции на севере Синайского полуострова Вооружённые силы Египта уничтожили 18 боевиков-исламистов. Как сообщает государственное информагентство MENA, армейскому спецназу в ходе наземной операции в районе населённого пункта Бир-эль-Абд провинции Северный Синай была оказана воздушная поддержка.

«В сотрудничестве с военно-воздушными силами удалось уничтожить террористов в заброшенных домах, в результате чего ликвидированы 18 боевиков, в том числе один с поясом смертника», — говорится в заявлении командования ВС Египта.

Уничтожены четыре автомобиля исламистов, три из которых «были заполнены взрывчаткой».

Силы безопасности и армия арабской республики понесли потери. Двое военнослужащих были убиты и четверо ранены в ходе операции в Бир-эль-Абде.

Этот населённый пункт, расположенный примерно в 80 километрах к западу от Эль-Ариша, административного центра указанной провинции, в прошлом был местом нескольких крупных террористических атак, ответственность за которые брали боевики группировки «Вилайет Синай», местного филиала террористической организации ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ — запрещена в России).

В результате взрыва и последующей стрельбы со стороны египетских игиловцев 24 ноября 2017 года во время пятничной молитвы в суфийской мечети в Бир-эль-Абде погибли по меньшей мере 310 человек, включая 27 детей, 128 получили ранения. Этот теракт стал самым крупным в новейшей истории Египта.