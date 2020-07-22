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Мишустин отказался от помощи министров на отчете в Госдуме

Мишустин отказался от помощи министров на отчете в Госдуме
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, выступающему с первым отчетом о работе кабмина, подключить к разговору профильных министров, но глава правительства попросил разрешить ему самому ответить на вопросы до конца.

"Может быть, все-таки подключим к разговору министров и вице-премьеров. Так получается, вы на себя все взяли, было бы хорошо, чтобы они себя проявили, наши коллеги", - предложил Володин, отметив, что в ложах они "как-то уже притомились, по-видимому".

"Я все-таки просил бы разрешить мне до конца ответить на вопросы, потому что наша команда... мы готовились же серьезно к Думе и все вопросы смотрели. Она потом обязательно, наша команда, выступит, если надо будет, в конце, а может быть, и во время перерыва, так сказать, пообщается и расскажет о наших стратегических планах ", - ответил Мишустин.

# Политика
По материалам: ria.ru

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