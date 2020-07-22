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Мишустин поблагодарил депутатов за разговор

Мишустин поблагодарил депутатов за разговор
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил парламентариев за откровенный и заинтересованный разговор, отметив важность совместной работы в целях повышения качества жизни россиян, он также заявил, что благодарен членам нового кабмина, которые в пандемию коронавируса "пахали день и ночь".

"Я хочу поблагодарить вас, уважаемые коллеги, за откровенный, неформальный, заинтересованный разговор. Такое общение крайне важно в новой парадигме общения Государственной Думы и правительства - особенно сейчас, когда необходимо выйти на новый уровень взаимодействия для решения задач, которые перед нами поставил президент, по повышению качества жизни людей", - сказал Мишустин в ходе отчёта в Госдуме в своей заключительной речи после беседы с парламентариями.

# Политика
По материалам: ria.ru

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