Мишустин поблагодарил депутатов за разговор

Влада Некрасова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил парламентариев за откровенный и заинтересованный разговор, отметив важность совместной работы в целях повышения качества жизни россиян, он также заявил, что благодарен членам нового кабмина, которые в пандемию коронавируса "пахали день и ночь".

"Я хочу поблагодарить вас, уважаемые коллеги, за откровенный, неформальный, заинтересованный разговор. Такое общение крайне важно в новой парадигме общения Государственной Думы и правительства - особенно сейчас, когда необходимо выйти на новый уровень взаимодействия для решения задач, которые перед нами поставил президент, по повышению качества жизни людей", - сказал Мишустин в ходе отчёта в Госдуме в своей заключительной речи после беседы с парламентариями.