Молдавская оппозиция обещает реванш властям за проваленный вотум недоверия

Анастасия Иванова

Молдавская оппозиция, провалившая 20 июля в парламенте выражение вотума недоверия правительству Иона Кику, считает, что кабинет министров все же может быть отправлен в отставку. Представители фракции «Платформа Достоинство и правда» говорят, что подготовят очередную подобную инициативу, которую представят на ближайшей сессии. При этом в понедельник депутаты, полностью завершив рабочую повестку, ушли на каникулы до осени. Следующая сессия парламента начнется в сентябре.

«Мы продолжаем борьбу. В любом случае, эта власть будет ликвидирована, это правительство будет отправлено в отставку. В августе будет внеочередная сессия или уже осенне-зимняя сессия, все начнется с нуля. Если соберется 51 голос для отставки этого правительства, поверьте мне, это произойдет в августе», — заявил вице-председатель ППДП Александр Слусарь.

Он также предупредил парламентскую коалицию социалистов и демократов о неких «сюрпризах», которые ждут правящее большинство в ближайшее время.

Его поддержал лидер партии Pro Moldova Андриан Канду, который также считает, что власти не справляются с вызовами пандемии и экономического кризиса.

«Вы видели, как много работали власти, что спешат отправиться в отпуск быстрее, чем предусматривает законный срок. Мы в Pro Moldova сделаем им сюрприз. Мы найдем их и вызовем на работу быстрее, чем они думают. Мы предложим повестку дня для граждан, связанную с экономикой, социальной сферой, образованием», — пообещал Канду.

Председатель «Платформы» Андрей Нэстасе считает, что время до следующего заседания необходимо потратить на консолидацию оппозиционных сил. По его словам, много сил было израсходованно на дискуссии, «а не на то, чтобы сосредоточиться на солидарности, на действии, сосредоточиться на наращивании поддержки для этого вотума недоверия». Он добавил, что отставка кабмина для его сторонников не является способом захватить власть, а направлена на то, чтобы сменить правительство на «истинно народное и проевропейское».

«Я лидер оппозиционной партии, партии, которая в течение пяти лет работает, борется и не только борется за себя, за партию, но борется прежде всего за часть граждан Республики Молдавия. Мы пришли с этим вотумом недоверия не для того, чтобы показать себя, мы действительно хотели, чтобы это катастрофическое правительство упало, это правительство не в состоянии решить проблемы людей, не в состоянии одолеть эту пандемию, этот экономический кризис, оно должно уйти, а вместо него должно прийти ответственное правительство, правительство, возглавляемое „Платформой достоинство и правда“, в котором были бы профессионалы, честные люди, способные показать некоторые результаты», — заявил Нэстасе.

ИА Newstes сообщало, что правительство Молдавии под управлением Иона Кику сохранило свои полномочия. Вотум недоверия, выдвинутый парламентской оппозицией и зарегистрированный в качестве инициативы 16 июля, не смог набрать необходимый 51 голос для отставки кабмина. Инициативу поддержали только 46 депутатов из фракций партий «Действие и солидарность», «Платформа Достоинство и правда», «Шор» и Pro Moldova. Против отставки проголосовали депутаты коалиции Партии социалистов и Демократической партии.

В ходе заседания премьер-министр Ион Кику выступил с отчетом о своей деятельности, в ходе которого был освистан оппозицией после того, как опроверг обвинения в некомпетентности своих министров.

Импровизацией без содержания назвал президент Молдавии Игорь Додон попытку оппонентов сместить кабмин. Он добавил, что действия четырех фракций полностью соответствуют определению «альянс хаоса», так как за ними стоит желание дестабилизировать политическую ситуацию в стране.

Вместе с тем глава государства надеется, что блок ACUM (партия «Действие и солидарность» экс-премьера Майи Санду и ППДП Андрея Нэстасе), которые и инициировали процедуру отставки кабмина, выйдут из-под влияния сбежавших от правосудия олигархов Владимира Плахотнюка и Илана Шора (власти заявляют, что экс-лидер ДПМ вместе с председателем партии «Шор» финансируют партию Андриана Канду Pro Moldova) сядут за стол переговоров с социалистами и демократами для выработки дальнейшего компромисса.