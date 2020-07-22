Мосгордума утвердила соглашение о сотрудничестве с Белгородской облдумой

Лидия Мартынова

Депутаты Мосгордумы утвердили соглашение о сотрудничестве с Белгородской областной Думой, соответствующее решение депутаты столичного парламента приняли на заседании в среду.

"На голосование ставится проект постановления Московской городской Думы "Об утверждении Соглашения о сотрудничестве между Московской городской Думой и Белгородской областной Думой" за 30, против один, воздержался один", - сказал председатель МГД Алексей Шапошников по итогам заседания.