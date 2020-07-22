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Начальника отдела полиции на Днепропетровщине и его зама обвиняют в пытках задержанного

Начальника отдела полиции на Днепропетровщине и его зама обвиняют в пытках задержанного

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Следователи ГБР сообщили о подозрении в превышении власти начальнику и заместителю начальника одного из секторов Желтоводского отдела Нацполиции в Днепропетровской области. Ранее в жестокости были замечены полицейские Одессы.


Следствие установило, что в июне 2020 полицейские, расследуя гибель жителя Желтых Вод от взрыва боеприпаса, пригласили в отдел полиции человека, который в момент взрыва находился недалеко от места происшествия.

В помещении отдела полиции силовики посадили потерпевшего на стул и начали «выбивать» признание в умышленном убийстве. Человек категорически отрицал причастность к происшествию и настаивал, что был только свидетелем трагедии.

Заставляя признать вину, полицейские нанесли потерпевшему более 20 ударов, причинив многочисленные травмы, признанные судмедэкспертами телесными повреждениями средней степени тяжести.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым полицейским меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения их от занимаемых должностей.

В случае доказательства вины правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, фигурантов нашумевшего дела в Кагарлыке, правоохранителей Николая Кузива и Сергея Сулиму, которые в служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали женщину, допрашиваемую в качестве свидетеля, суд оставил оставил под стражей на два месяца без права внесения залога.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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