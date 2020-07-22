"Не уйду!" Дегтярев обосновал отказ на призывы хабаровчан оставить пост

Алексей Вольцев

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что покидать пост не собирается, несмотря на требования митингующих местных жителей, он готов к диалогу с гражданами.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Предыдущего руководителя региона Сергея Фургала глава государства отправил в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия".

В первое утро в новом статусе Дегтярев прогулялся по Хабаровску, а видео с нее прикрепил в своем Instagram-аккаунте.





"Те, кто кричит: "Дегтярев, уходи!"... Не уйду! Потому что работать надо. Куча задач. Десять дней край без руководителя. Стопка документов на столе у меня высотой метр <...>. Ну, уйду я, придет другой. Поэтому давайте пока временно поработаем, как президент сказал, временно исполняющий обязанности, а 2021-й год покажет", – отметил Дегтярев.

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Кроме того, он пояснил, что не измеряет отношение людей к себе протестами, поскольку сам за годы своей политической карьеры организовал немало митингов.

Во время прогулки Дегтярева горожане приветливо ему улыбались, он записал несколько обращений граждан. По мнению либерал-демократа, завоевывать расположение можно лишь своей работой, открытостью, общением.