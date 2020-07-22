"Не уйду!" Дегтярев обосновал отказ на призывы хабаровчан оставить пост
Президент РФ Владимир Путин 20 июля назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Предыдущего руководителя региона Сергея Фургала глава государства отправил в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия".
В первое утро в новом статусе Дегтярев прогулялся по Хабаровску, а видео с нее прикрепил в своем Instagram-аккаунте.
"Те, кто кричит: "Дегтярев, уходи!"... Не уйду! Потому что работать надо. Куча задач. Десять дней край без руководителя. Стопка документов на столе у меня высотой метр <...>. Ну, уйду я, придет другой. Поэтому давайте пока временно поработаем, как президент сказал, временно исполняющий обязанности, а 2021-й год покажет", – отметил Дегтярев.
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Кроме того, он пояснил, что не измеряет отношение людей к себе протестами, поскольку сам за годы своей политической карьеры организовал немало митингов.
Во время прогулки Дегтярева горожане приветливо ему улыбались, он записал несколько обращений граждан. По мнению либерал-демократа, завоевывать расположение можно лишь своей работой, открытостью, общением.