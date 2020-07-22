Помпео приехал в Данию выкручивать руки из-за «Северного потока — 2»

Влада Некрасова

Госсекретарь США Майк Помпео приехал в Данию. В Госдепартаменте США сообщали, что он обсудит с премьер-министром Меттой Фредериксон пандемию, Китай и другие ключивые темы общего беспокойства. В последние попадает «Северный поток — 2», завершение которого Вашингтон пытается остановить.

После визита в Великобританию госсекретарь США прибыл в Данию. Как сообщает «Голос Америки», Майк Помпео собирается обсудить с властями страны «Северный поток — 2». Госсекретарь собирается встретиться с главой датского правительства Меттой Фредериксон и несколькими министрами.

Визит Майка Помпео происходит почти через год после скандала между двумя странами. В августе 2019 года Дональд Трамп высказал идею купить у Дании Гренландию, что вызвало возмущение Копенгагена. Метте Фредериксен назвала ее абсурдной.

Представитель Гренландии Стин Линг сказала репортерам, что ситуация в отношениях изменилась. В июне США открыли консульство в Гренландии, а в апреле выделили помощь региону в $ 12 млн.

Напомним, что «Северный поток — 2» не смогли завершить в конце прошлого года из-за санкций США — проект покинули швейцарские трубоукладчики. Теперь «Газпром» собирается завершить строительство российскими судами. Основная недостроенная часть приходится на датский участок в Балтийском море — более 100 километров. И в начале июля Датское энергетическое агентство (DEA) выдало разрешение оператору Nord Stream 2 AG использовать суда с якорным позиционированием, одно из которых, «Фортуна», с октября находится в немецком порту Мукран и участвовало в проекте в российской прибрежной зоне. На этом, однако, участие датского регулятора в проекте еще не завершится. DEA сообщало ИА Newstes , что перед возобновлением работ оператор проекта обязан предоставить агентству обновленный план работ, который еще должны согласовать на соответствие разрешению.

Как сообщало ИА Newstes , после того, как стало ясно, что Россия сможет завершить «Северный поток — 2» самостоятельно, в Вашингтоне активизировались. Конгресс включил в проект оборонного бюджета новые санкции против участников строительства балтийского газопровода, а сам Майк Помпео заявил, что Вашингтон вводит дополнительные санкции к «Северному потоку — 2».

«Убирайтесь сейчас, или вы идете на риск», — эти слова госсекретарь адресовал инвесторам проекта.

Позже Госдепартамент уточнил заявление Майка Помпео. Речь идет о том, что теперь раздел 232 закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) может распространяться и на «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Прямо сейчас санкции не вводятся, уточнили в Вашингтоне, но участвующим в проектах компаниям настоятельно рекомендовали покинуть их и избежать возможного наказания.

Эксперт по санкциям Джулия Фридландер, которая еще недавно работала в Минфине США, рассказала The Financial Times, что Госдепартамент посылает суровое послание компаниям, но также пытается предотвратить более жесткие действия со стороны Конгресса. Она отметила, что такой шаг замедлит достройку трубопровода, но не сможет сорвать его.