Пушков резко ответил на требование США к России о «летающих Чернобылях»

Алексей Вольцев

Думать над новыми механизмами контроля над ядерными вооружениями, а не требовать от России прекратить работу над ракетами с ядерным двигателем посоветовал США российский сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал заявление спецпосланника американского президента Маршалла Биллингсли.

«В США призвали Россию прекратить работу над ракетами с ядерным двигателем, назвав их «летающим Чернобылем». А новейшие ядерные ракеты США, которые заменят все МБР «Минитмен», это что — гуманное оружие или «ангелы с небес»? К сведению Биллингсли: это и есть оружие «Судного дня», — написал сенатор в Twitter.

Он также напомнил, что США уже вышли из ДРСМД и выходят из СНВ-3.

«США надо бы не указывать России, над чем работать или нет, а думать над новыми механизмами контроля над ядерными вооружениями. Вместо этого они вышли из ДРСМД, выходят из СНВ-3 и работают над усилением и без того мощного ядерного потенциала. Это и есть приближение «Судного дня», — добавил Пушков.

Ранее Биллингсли заявил, что разработка ракет с ядерным двигателем — колоссальная растрата средств. Он призвал Россию отказаться от подобных «дестабилизирующих разработок».

«Только представьте, какой радиоактивный выброс будет создавать во время полета. Нет никакой логики, которая бы оправдывала эти системы Судного дня», — сказал спецпосланник.

«Зачем вообще иметь крылатую ракету с ядерным двигателем? Это не что иное, как летающий Чернобыль», — добавил он.