Россия и Турция договорились добиваться прекращения огня в Ливии

Анастасия Иванова

Россия и Турция условились продолжить совместные усилия, включая оказание влияния на ливийские стороны, в целях создания условий для долгосрочного и устойчивого режима прекращения огня в североафриканской стране. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам российско-турецких консультаций высокого уровня по Ливии, которые прошли 21—22 июля в Анкаре.

Российскую делегацию на переговорах возглавлял заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, турецкую — замглавы МИД Седат Онал.

Российская Федерация и Турецкая Республика, лидеры которых выступили с инициативой 8 января 2020 года в Стамбуле по деэскалации ситуации «на земле» и по продвижению политического процесса в Ливии подтвердили неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Ливии, а также целям и принципам Устава ООН, говорится в документе.

Стороны выразили уверенность в том, что ливийский конфликт не имеет военного решения и может быть урегулирован только путём политического процесса, ведомого и осуществляемого самими ливийцами при содействии ООН.

Москва и Анкара также отметили необходимость борьбы с террористами и террористическими группировками, признанными таковыми Советом Безопасности ООН.

По итогам консультаций по дипломатической и военной линиям достигнута договорённость содействовать продвижению межливийского политического диалога в соответствии с решениями Берлинской конференции по Ливии (19 января 2020 года) и в координации с ООН.

Россия и Турция призвали стороны конфликта в североафриканской стране принять меры для обеспечения безопасного гуманитарного доступа и оказания срочной помощи всем нуждающимся.

Условлено рассмотреть возможность создания совместной рабочей группы по Ливии и провести следующий раунд консультаций в Москве в ближайшее время.

Напомним, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар и глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж в начале этого года согласились на перемирие, которое формально вступило в силу в полночь 12 января, но фактически не соблюдалось. По итогам переговоров в Стамбуле 8 января президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли совместное заявление, в котором, в частности, содержался призыв к воюющим сторонам в Ливии объявить перемирие.

Берлинская конференция, прошедшая 19 января, была призвана стать логическим продолжением межливийских переговоров, которые состоялись 13 января в Москве. 3 февраля военные представители враждующих сторон в ливийском конфликте начали переговоры под эгидой ООН в Женеве, направленные на обеспечение прекращения огня после 10 месяцев боевых действий на подступах к Триполи. Это стало результатом достигнутой по итогам берлинской конференции договорённости между ЛНА и ПНС создать комитет по мониторингу прекращения огня по формуле «5+5»: по пять представителей с каждой стороны. Однако данные усилия усадить Хафтара и Сараджа за стол переговоров завершились ничем.

Маршал Хафтар пользуется поддержкой России, Египта, Франции, Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов. На стороне ПНС Сараджа — Турция и Катар.