Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » СБУ задержала своего бывшего агента, которого боевики "ДНР" обвинили в ликвидации Захарченко

СБУ задержала своего бывшего агента, которого боевики "ДНР" обвинили в ликвидации Захарченко

СБУ задержала своего бывшего агента, которого боевики "ДНР" обвинили в ликвидации Захарченко

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Во время громкой операции 8 июля в Киеве СБУ был задержан бывший сотрудник правоохранительных органов Андрей Байдала (позывной «Швед»), которого боевики так называемой «ДНР» считают организатором убийства их главаря Александра Захарченко.


Об этом сообщает «РБК-Украина».

Издание пишет, что 8 июля прошли обыски у представителей Главного управления разведки Минобороны.

Байдале сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием.

«Следователями органов безопасности сообщено о подозрении запрашиваемому гражданину (Байдале, — ред.) в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 28 и ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц, — ред.), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — цитирует издание ответ СБУ.

Подробности задержания и обысков у сотрудников разведки Минобороны спецслужба не разглашает.

Напомним, имя Андрея Байдалы как одного из руководителей группы диверсантов упоминалось боевиками «ДНР» летом 2019 года, когда они якобы задержали группу «террористов», прибывших в оккупированный Донецк устранить «руководителей силовых ведомств республики».

151 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Московское метро "дотянут" до Внуково
Московское метро "дотянут" до Внуково
Полицейским – с пенкой. Гражданина США арестовали за плевки в кофе
Полицейским – с пенкой. Гражданина США арестовали за плевки в кофе
Глава Минобороны ФРГ: Санкции США против «Северного потока — 2» незаконны
Глава Минобороны ФРГ: Санкции США против «Северного потока — 2»
Росреестр по числу сделок вернулся к докоронавирусным показателям
Росреестр по числу сделок вернулся к докоронавирусным показателям
Какое нижнее белье предпочитает Чимин
Какое нижнее белье предпочитает Чимин
Как плачут участники BTS?
Как плачут участники BTS?
Новый фит! Шуга из BTS и MAX готовят коллаб
Новый фит! Шуга из BTS и MAX готовят коллаб
Россия и Франция укрепляют сотрудничество в сфере образования
Россия и Франция укрепляют сотрудничество в сфере образования
Дополнительные занятия в период дистанционного обучения остались востребованными
Дополнительные занятия в период дистанционного обучения остались
Результаты ЕГЭ по русскому языку обработаны полностью
Результаты ЕГЭ по русскому языку обработаны полностью
Граница между основным и дополнительным образованием, скорее всего, исчезнет
Граница между основным и дополнительным образованием, скорее всего,
24 июля стартует летняя конференция Кружкового движения НТИ
24 июля стартует летняя конференция Кружкового движения НТИ

Топ на сегодня

Мэрайя Кэри публикует архивные концерты в честь 30-летия своей карьеры
Мэрайя Кэри публикует архивные концерты в честь 30-летия своей карьеры
Юрий Лоза рассказал об одиночестве Юрия Антонова
Юрий Лоза рассказал об одиночестве Юрия Антонова
Лунный день сегодня 22 июля 2020 года
Лунный день сегодня 22 июля 2020 года
Россия вмешивалась в результаты референдума о независимости Шотландии в 2014 году, — разведка
Россия вмешивалась в результаты референдума о независимости Шотландии
В США одобрили оборонный бюджет с санкциями по «Северному потоку-2»
В США одобрили оборонный бюджет с санкциями по «Северному потоку-2»

Еще по теме

В Киеве арестовали пенсионерку, стрелявшую с балкона
Суд арестовал участников протестов в Новых Санжарах: первые подробности
Вышинскому объявили новое подозрение
Суд в Киеве арестовал подозреваемого в хищении средств банка "Михайловский"