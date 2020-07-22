Ситуация на Донбассе: Ползучее наступление ВСУ и демонтаж минского процесса

Анастасия Иванова

«На донбасском фронте без перемен,» — так, перефразируя Ремарка, можно было начинать любую военную сводку из Донбасса последние несколько лет. Если же говорить языком военной бюрократии, то «на Донбассе сохраняется напряженная обстановка», причем как на донецком, так и на луганском направлении.

Из Голубовского (ЛНР) местные жители регулярно присылают в редакцию ИА Newstes видео обстрелов и фотографии разрушений. «Война с мирными продолжается, практически каждый день что-то разрушается во время обстрелов — окна, фасады или кровля. Наше положение по-прежнему остается тяжелым», — говорят они.

Страдает не только Голубовское, но и соседние поселки на кировском направлении — Донецкий и Березовское. Жители поселка Донецкий прислали нам фотографии одной из поселковых улиц, уже практически полностью стертой с лица земли регулярными обстрелами и окончательно добитой ВСУ во время недавней попытки продвинуться в серую зону в районе жд-станции «Сифонная» под Кировском.

Обострение, захват серой зоны и военная активность ВСУ в зоне разведения сил в ЛНР

В районе поселка Донецкий продолжаются попытки захвата серой зоны со стороны ВСУ.

«Бесславные попытки ВСУ зимой оттяпать кусок «нейтральной зоны» возле Березовского под шумок нормандского «разведения войск» несмотря на временный успех — в итоге провалились. Теперь с начала июля украинские вояки начали захват серой зоны ближе к поселку Донецкий — с целью создания новых устойчивых позиций в районе станции Сифонная. И уже по обыкновению — данный процесс сопровождается массированными артиллерийскими ударами по позициям НМ ЛНР, но прилетает и по окраинам прифронтовых поселков — например, по домам мирных жителей в Голубовке и Березовском. Пока ВСУ пытаются сравнять с землей укрепления республиканской армии, используя 120-мм минометы и 122-мм гаубицы, а также БМП-2 — последним остается в силе приказ «не поддаваться на провокации, огонь не открывать», — писали военкоры Максим Фадеев и Сергей Белоус в своем telegram-канале «Realdoc».

Эта информация подтверждается и военнослужащим НМ ЛНР Infantry2 в его Telegram-канале. Он пишет о том, что ВСУ, не получая должного отпора, окапываются и укрепляются на новых позициях.

«Противник последовательно реализует свое численное преимущество, а также преимущество в том, что ему соблюдать перемирия и прекращения огня совершенно не обязательно. Как полноценно воспретить противнику копать траншеи, если тебе запретили работать артой и миномётами? А никак. И почему же они сейчас окапываются уже на станции Сифонной под самым поселком Донецким, если Сифонная ещё недавно была нейтралкой? Потому что могут. Внезапно, да? Вопрос — что было бы, если бы на следующий день после недавнего обстрела Стаханова тот же комплект снарядов, один к одному, прилетел бы с нашей стороны в район Сифонки? И что было бы, если бы вообще вся огневая активность противника на участке километров пять в обе стороны зеркально проецировалась бы ему обратно с фокусировкой именно на его копачей вокруг Сифонки? На Голубовку прилетела пара 120-х мин? Две 120-е в ответ летят на Сифонку. Что-то прилетело в Донецкий? В том же объёме то же самое летит с нашей стороны на ту же Сифонку — встречайте. Хотя бы просто один к одному, без процентов и бонусов. Просто 100% кэшбэк уважаемым партнерам. Что бы было? А было бы то, что Сифонка снова стала бы нейтралкой», — написал он.

Источники ИА Newstes подтверждают, что ВСУ действительно удалось продвинуться на этом направлении.

«Эта история напоминает зимнюю ситуацию, когда в феврале ВСУ тоже попытались отжать кусок серой зоны. Сифонка (жд-станция „Сифонная“) тоже была привлекательна для них, так как с нее открывается хороший обзор местности. В конце июня-начале июля ситуация обострилась. Но насколько мне известно, они получили серьезный отпор, и, хоть и действительно продвинулись вперед, но не так далеко, как рассчитывали изначально», — рассказал наш собеседник.

Он также отметил, что в момент активизации наступления в районе Сифонной, ВСУ обстреливали окрестности Стаханова, практически тылового города, куда уже давно не прилетали снаряды. «Они пытались прикрыть свои передовые группы. Страдали не только фронтовые Голубовка и Донецкий, но и все близлежащие территории, в том числе Стаханов, который давно не обстреливался. Снаряды разрывались в непосредственной близости от жилых домов, около 150 снарядов прилетело только в окрестностях Стахонова», — отметил он. По его оценке, вокруг Сифонной сохраняется тяжелая ситуация, поскольку ВСУ все же заняли более удобные позиции, с которых они обстреливают Донецкий и Голубовское.

На днях и официальные источники сообщили о существующих проблемах, правда, немного дальше, в районе Золотого — участка разведения сил и средств. Так, представительство ЛНР в СЦКК 21 июля обратило внимание на нарушения со стороны ВСУ, зафиксированные в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В частности, 18 июля беспилотник миссии обнаружил в районе Золотого признаки активности ВСУ, в частности, легкий бронеавтомобиль в районе украинского блокпоста на северном краю участка разведения сил, двух человек возле бывшей позиции ВСУ «приблизительно в 550 м к западо-юго-западу от северо-восточного угла участка». Отмечается также, что утром 20 июля беспилотник миссии подвергся глушению сигнала, в результате чего команда СММ потеряла пространственный контроль над аппаратом.

Прошел Славянск и был ранен возле магазина в Петровском районе

В ДНР о мире говорить тоже не приходится. Раненые среди мирных жителей были на прошлой неделе, а обстрелы с повреждением гражданской инфраструктуры происходят ежедневно. Один из раненых, Павел, — ополченец первой волны, прошедший Славянск и четыре года служивший в рядах армии ДНР. Однако ранен он был уже в тылу во время выполнения мирной работы экспедитора — передавал товар в магазин «Глория» в Петровском районе Донецка, когда начался обстрел.

«16 июля я приехал в магазин по работе, и когда мы отдавали товар, раздался взрыв. Я услышал всего лишь хлопок, не более громкий, чем от пробки шампанского. Ранивший меня осколок прошил брезент машины, в которой я находился, и зашел мне в спину. Я испугался, что задет позвоночник, но потом понял, что могу двигаться, и успокоился. В рубашке родился, видимо. Рядом с этим же магазином в тот день пострадала женщина, ей зацепило ногу», — рассказал Павел.

Он родился в Славянске и с самого начала событий на Донбассе вступил в ряды ополчения, воевал вместе со Стрелковым, правда, не под его прямым руководством.

«В Славянске я родился и вырос. Для меня, как и для многих, все началось с Майдана. Когда началась война, апрель—май 2014 года, народ дружно поднялся против фашистов. Будем называть их так, потому что это было действительно фашистское движение. Наши люди, конечно же, отрицательно отнеслись к этому. Позывной у меня во время службы был Скиф, воевал я со Стрелковым, но у меня был другой командир, мы выполняли в то время функции военной полиции, патрулировали ночной город, ну и на передовую, конечно, выезжали. В Славянске было страшно. Всю жизнь прожил там, и всегда воспринимал его как мирный, маленький, уютный, курортный городок. Никто и подозревать не мог, что в Славянске возможны такие события. Сейчас он находится в упадке. Те, кто там остался, говорят, что город загнивает, все закрывается, работы нет, а цены растут», — говорит Павел.

Пока что врачи не смогли вытащить осколок, но это дело времени. Павел рад, что ранение оказалось несерьезным, и надеется в скором времени вернуться к работе.

Год бессрочного перемирия в ДНР — «усилия на демонтаж минского процесса»

В ДНР тем временем подводят итоги «года бессрочного перемирия». Представительство ДНР в СЦКК напомнило, что 17 июля 2019 года Контактная группа в Минске сделала заявление, где «отметила важность обеспечения мира и спокойствия для населения и подчеркнула свою полную приверженность всеобъемлющему, безусловному и бессрочному прекращению огня, начиная с 21 июля 2019 года 00 часов 01 минут».

20 июля 2019 года ЛДНР приступили к выполнению взятых на себя обязательств, издав и опубликовав соответствующие приказы о введении в действие режима прекращения огня. Однако, как отмечает представительство ДНР в СЦКК, симметричных действий с украинской стороны не последовало, и уже на следующий день ВСУ семь раз нарушили режим прекращения огня. В дальнейшем, согласно заявлению СЦКК, обстрелы с украинской стороны продолжились, в том числе с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения, при этом наибольшая эскалация была отмечена осенью 2019 и весной 2020 годов. Всего за период с 21 июля 2019 по 20 июля 2020 годов имело место 3879 нарушений режима прекращения огня, более трети нарушений — с применением артиллерии и минометов, а по территории ДНР было выпущено 34189 боеприпасов.

За год действия «всеобъемлющего, безусловного и бессрочного режима прекращения огня» от обстрелов ВСУ погибло пятеро и получили ранения различной степени тяжести 60 мирных жителей, разрушено 37 и повреждено 753 домостроения, пострадал 121 объект критической инфраструктуры и 17 транспортных средств. «Совершенно очевидно, что о соблюдении условий бессрочного перемирия, а также о реальных подвижках в рамках переговорного процесса, которые могли бы ускорить установление мира в Донбассе, на данный момент говорить не приходится», подытоживает представительство ДНР в СЦКК. Вместо этого, по их оценке, Украина направляет все свои усилия на «демонтаж минского процесса, условия которого являются помехой для реализации силового варианта возвращения Донбасса». И с заявлениями о демонтаже, пожалуй, сложно не согласиться. Правда, складывается ощущение, что демонтаж Минского процесса зародился вместе с самим Минским процессом. По крайней мере, вспомнить период, когда длительное время соблюдался режим прекращения огня, представляется достаточно сложным.

Кристина Мельникова

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