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Скандируют "молодцы": в сети показали, как жители Луцка поблагодарили правоохранителей за осбождение заложников (видео)

Скандируют "молодцы": в сети показали, как жители Луцка поблагодарили правоохранителей за осбождение заложников (видео)

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

После завершения операции по освобождению заложников жители Луцка решили не расходиться по домам и поблагодарить правоохранителей за успешно проведенную операцию.


Об этом пишут местные издания.

Так, десятки горожан собрались на Театральной площади и, судя по опубликованным видео, скандировали «Молодцы» в адрес сотрудников силовых органов.

Также правоохранителям досталась изрядная порция аплодисментов.

Напомним, по данным правоохранителей в захваченном автобусе находилось 13 человек. К счастью, пострадавших среди заложников нет. Добиться этого, считает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, удалось благодаря тому, что в течение дня с террористом настойчиво велись переговоры.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что во время операции во освобождению заложников в Луцке в другом городе — в Харькове — задержали предполагаемого сообщника террориста.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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