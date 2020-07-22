США обвиняет китайских хакеров в попытке кражи данных о вакцине от Covid
Минюст США обвиняет двух граждан Китая в попытке хищения данных компаний, занимающихся разработкой вакцины и лекарств от Covid-19, а также тест-систем. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.
Хакерам предъявили обвинения в сговоре с целью совершения кибермошенничества и краже коммерческой тайны. Американская прокуратура не исключает, что взломщики могли действовать по поручению китайских спецслужб.
По данным США, хакеры в течение 10 лет охотились на информацию компаний, работающих в сферах медицинского оборудования и фармацевтики, а также машиностроения и оборонной техники. При чем речь идет не только об американских компаниях, кибервзломщики пытались атаковать сайты организаций, работающих в Австралии, Бельгии, Германии, Японии, Литве, Нидерландах, Испании, Южной Корее, Швеции и Великобритании.
Как сообщало ИА Newstes , ранее Великобритания обвинила Россию в попытке украсть разработки по противодействию Covid-19.