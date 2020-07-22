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США обвиняет китайских хакеров в попытке кражи данных о вакцине от Covid

США обвиняет китайских хакеров в попытке кражи данных о вакцине от Covid

Минюст США обвиняет двух граждан Китая в попытке хищения данных компаний, занимающихся разработкой вакцины и лекарств от Covid-19, а также тест-систем. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

«Обвиняемые исследовали уязвимости в компьютерных сетях компаний, разрабатывающих вакцины против Covid-19, технологии тестирования и методы лечения», — подчеркивает Минюст.

Хакерам предъявили обвинения в сговоре с целью совершения кибермошенничества и краже коммерческой тайны. Американская прокуратура не исключает, что взломщики могли действовать по поручению китайских спецслужб.

«Теперь Китай наряду с Россией, Ираном и Северной Кореей занял свое место в клубе стран, которые предоставляют убежище киберпреступникам в обмен на их готовность поработать в пользу государства», — прокомментировал помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон Демерс.

По данным США, хакеры в течение 10 лет охотились на информацию компаний, работающих в сферах медицинского оборудования и фармацевтики, а также машиностроения и оборонной техники. При чем речь идет не только об американских компаниях, кибервзломщики пытались атаковать сайты организаций, работающих в Австралии, Бельгии, Германии, Японии, Литве, Нидерландах, Испании, Южной Корее, Швеции и Великобритании.

Как сообщало ИА Newstes , ранее Великобритания обвинила Россию в попытке украсть разработки по противодействию Covid-19.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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