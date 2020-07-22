В Южной Осетии муж и жена осуждены за шпионаж для Грузии

Алексей Вольцев

Верховный суд Южной Осетии вынес приговор бывшему начальнику управления администрации президента республики Сергея Липина и его супруге Нанули Липиной (Чулухадзе).

Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ «Государственная измена» и приговорены к 16 годам и 13 годам лишения свободы, а также к штрафу в размере 500 и 300 тысяч рублей соответственно.

Как сообщало ИА Newstes, Сергей Липин 1952 г.р. и Нанули Липина 1951 г.р. были задержаны 8 июля 2019 года органами Комитета государственной безопасности РЮО по подозрению в передаче спецслужбе Грузии сведений, составляющих государственную тайну, в том числе в отношении военного и экономического потенциала РЮО.

«Супруги Липины в инкриминируемом им преступлении признались, в настоящее время обжаловать приговор не намерены», — сообщает КГБ РЮО.

Дело дочери Липина, также подозреваемой в государственной измене и, по данным КГБ, скрывающейся на территории Грузии, в сентябре 2019 года выделено в отдельное производство.