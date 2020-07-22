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Володин оценил отчет Мишустина перед Госдумой

Володин оценил отчет Мишустина перед Госдумой
Общение премьер-министра РФ Михаила Мишустина с депутатами Госдумы было содержательным, отчет правительства о работе за 2019 год прошел успешно, заявил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Разговор был содержательный, он длился более трех с половиной часов, и что важно, в первой части разговора, во время доклада председателя правительства, мы сосредоточились на обсуждении конкретных вопросов, и премьер рассказал пошагово, что правительство делало в ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией, как была организована работа, что удалось сделать", - сказал Володин.

Вторую часть доклада Мишустина, которая касается задач, стоящих перед правительством, спикер Госдумы назвал достаточно сбалансированной.


"Можно, подводя итог, сказать, что хотя это и первый отчет, но он прошел успешно. Потом руководители фракций давали оценку, все они высказывались позитивно, одобрительно, не было ни у кого замечаний, а это уже о многом говорит", - отметил Володин.

# Политика
По материалам: ria.ru

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