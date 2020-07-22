Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Захват заложников в Луцке: что происходит в городе на утро после происшествия (фото)

Захват заложников в Луцке: что происходит в городе на утро после происшествия (фото)

Захват заложников в Луцке: что происходит в городе на утро после происшествия (фото)

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Луцке на Театральной площади, где накануне произошел захват автобуса с 13 заложниками, всю ночь работали криминалисти. По состоянию на 07:00 с площади уже увезли автобус и начали уборку территории.


В собранном коммунальщиками мусоре можно заметить осколки метала и крошки автомобильного стекла (очевидно, из автобуса).

Суспільне Волинь показало фото с места событий.

ТСН Ранок также отмечает, что о теракте практически уже ничего не напоминает, разве что в месте, где взорвалась светошумовая граната, оказался немного поврежден тротуар.

Напомним, ориентировочно в 9:00 21 июля 44-летний Максим Кривош захватил автобус, выдвинув неоднозначные требования. После их выполнения он отпустил всех заложников и сдался правоохранителям.

Все новости о ЧП в Луцке читайте в статье «ФАКТОВ».

Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

В Иерусалиме на акции протеста задержали более 30 человек
В Иерусалиме на акции протеста задержали более 30 человек
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 22 июля
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 22 июля
Пользователи обнаружили тайные знаки на селфи Бритни Спирс
Пользователи обнаружили тайные знаки на селфи Бритни Спирс
Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края
Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края
США обвиняет китайских хакеров в попытке кражи данных о вакцине от Covid
США обвиняет китайских хакеров в попытке кражи данных о вакцине
«Турецкий поток» снова останавливают на ремонт
«Турецкий поток» снова останавливают на ремонт
В Узбекистане выявили 581 новый случай заражения коронавирусом
В Узбекистане выявили 581 новый случай заражения коронавирусом
Модная битва: Рианна против Бритни Спирс
Модная битва: Рианна против Бритни Спирс
6 вещей, которые произойдут, когда вы начнете доверять своей интуиции
6 вещей, которые произойдут, когда вы начнете доверять своей интуиции
Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкций США против Nord Stream 2
Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкций США против Nord
Эксперты рассказали о сокращении площади лесов в мире
Эксперты рассказали о сокращении площади лесов в мире
Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев стал ведущим ТНТ
Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев стал ведущим ТНТ

Топ на сегодня

Мэрайя Кэри публикует архивные концерты в честь 30-летия своей карьеры
Мэрайя Кэри публикует архивные концерты в честь 30-летия своей карьеры
Юрий Лоза рассказал об одиночестве Юрия Антонова
Юрий Лоза рассказал об одиночестве Юрия Антонова
Лунный день сегодня 22 июля 2020 года
Лунный день сегодня 22 июля 2020 года
Руны защиты: как закрыть дом от нищеты, раздоров и сплетен
Руны защиты: как закрыть дом от нищеты, раздоров и сплетен
Россия вмешивалась в результаты референдума о независимости Шотландии в 2014 году, — разведка
Россия вмешивалась в результаты референдума о независимости Шотландии

Еще по теме

СБУ квалифицировала захват заложников в Луцке как теракт
Захвативший автобус в Луцке террорист задержан
Луцкий террорист заявил, что заложники в "плохом состоянии", а один из них ранен
Луцкий террорист открыл огонь по полицейским и бросил гранату из захваченного автобуса