Зеленский удалил записанное по требованию террориста видео

Влада Некрасова

Со страницы президента Украины Владимира Зеленского исчезла видеозапись его обращения, которое он записал по требованию террориста, захватившего автобус с людьми в Луцке.

В качестве одного из условий злоумышленник требовал, чтобы глава государства опубликовал запись со словами «Фильм „Земляне“ 2005 года смотреть всем». Зеленский выполнил требование.

«Земляне» — американский документальный фильм 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми.

После того, как Зеленский опубликовал запись, силовики провели штурм автобуса и задержали террориста. Все заложники освобождены, никто не пострадал.

Президент Украины вместо удаленного обращения опубликовал поздравление с удачной спецоперацией по освобождению людей.