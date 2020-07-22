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Зеленский удалил записанное по требованию террориста видео

Зеленский удалил записанное по требованию террориста видео

Со страницы президента Украины Владимира Зеленского исчезла видеозапись его обращения, которое он записал по требованию террориста, захватившего автобус с людьми в Луцке.

В качестве одного из условий злоумышленник требовал, чтобы глава государства опубликовал запись со словами «Фильм „Земляне“ 2005 года смотреть всем». Зеленский выполнил требование.

«Земляне» — американский документальный фильм 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми.

После того, как Зеленский опубликовал запись, силовики провели штурм автобуса и задержали террориста. Все заложники освобождены, никто не пострадал.

Президент Украины вместо удаленного обращения опубликовал поздравление с удачной спецоперацией по освобождению людей.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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