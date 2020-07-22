Зеленский удалил записанное по требованию террориста видео
Со страницы президента Украины Владимира Зеленского исчезла видеозапись его обращения, которое он записал по требованию террориста, захватившего автобус с людьми в Луцке.
В качестве одного из условий злоумышленник требовал, чтобы глава государства опубликовал запись со словами «Фильм „Земляне“ 2005 года смотреть всем». Зеленский выполнил требование.
«Земляне» — американский документальный фильм 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми.
После того, как Зеленский опубликовал запись, силовики провели штурм автобуса и задержали террориста. Все заложники освобождены, никто не пострадал.
Президент Украины вместо удаленного обращения опубликовал поздравление с удачной спецоперацией по освобождению людей.