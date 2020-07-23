Белград и Баня-Лука встанут на защиту кириллицы

Влада Некрасова

Парламенты Сербии и Республики Сербской утвердят идентичный по текстовому содержанию Закон о защите сербского языка и кириллицы. Об этом стало известно по итогам встречи президента Сербии Александра Вучича с первыми лицами Республики Сербской Боснии и Герцеговины, состоявшейся в рамках визита Вучича в Баня-Луку.

«Надеюсь, что депутатские группы обоих парламентов поддержат этот закон, согласно которому мы обеспечим дополнительные субвенции на издание книг на кириллице, на наружную рекламу на кириллице… Мы не будем запрещать другое письмо — латиницу, но кириллицу мы хотим защитить особо», — заявил сербский лидер.

Он добавил, что 4 или 5 августа Сербия и Республика Сербская совместно отметят траурную дату — 25-ю годовщину погромов и изгнания сербского народа в ходе хорватской военной операции «Олуя» (Буря), сообщает агентство Бета.

Кроме того, президент Сербии подтвердил, что Республика Сербская получит от Белграда финансовую поддержку в размере 2,7 млн евро. Около 1,5 млн уже поступило в Республику Сербскую, средства направлены на строительство школ, больниц и детских садов.