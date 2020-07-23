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Будет тайной. Записи переводчика на встрече Трампа и Путина не опубликуют

Будет тайной. Записи переводчика на встрече Трампа и Путина не опубликуют
Суд отказался публиковать записи американского переводчика на встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщило РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Речь идет о встрече двух лидеров в 2017 году "на полях" саммита G-20 в Гамбурге. По заявлению газеты Washington Post, Трамп лично отобрал конспект встречи у переводчика госдепа Юрия Шкейрова, а неправительственные организации потребовали обнародовать их на фоне слухов о "российских связях" Трампа.

Суд постановил, что записи встречи не имеют статуса федеральных документов что говорит о том, что истцы в лице двух неправительственных организаций не могут потребовать от госдепартамента опубликовать их.


сообщало, что Путин и Трамп провели очередные телефонные переговоры.
# Политика
По материалам: ria.ru

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