Холокост как предлог для ликвидации национальной государственности — мнение

Влада Некрасова

В ходе недавних президентских выборов в Польше, на которых победил действующий президент Анджей Дуда, звучала тема еврейского имущества в Польше и американского закона «Справедливость для неоплаченных выживших» (Act 447), который вступил в силу 9 мая 2018 года. Проблема наследия Холокоста стала одним из факторов в международных отношениях, поэтому необходимо ясное понимание этой проблемы на примере Польши и Венгрии.

Польша столкнулась с вопросом реституции собственности, которую у польских евреев отобрали немцы и их пособники в ходе Холокоста, и собственности, которую национализировали в Польской Народной Республике. Из всех стран ЕС, подписавших Терезинскую декларацию 30 июня 2009 года, только Польша юридически не урегулировала этот вопрос. Для Польского государства это вопрос существования по следующим причинам.

Во-первых, по неофициальным данным нужно будет заплатить и/|или вернуть собственность на сумму $ 300 млрд (в 2019 году ВВП Польши насчитывал $ 592 млрд).

Во-вторых, за иском к Польше стоят американские еврейские организации, большинство из которых поддерживает Демократическую партию. Для этих организаций трагедия европейского еврейства является стимулом к восстановлению справедливости и одновременно способом обогащения и закабаления стран, оказавшихся под влиянием США, так как отслеживание процесса реституции собственности жертвам Холокоста входит в обязанности Госдепартамента. Несмотря на то, что для этой части американских евреев характерно стремление к искажению истории Второй мировой войны и сведения ее причин к вызванному условиями Версальского мирного договора 1919 года немецкому реваншизму, антисемитизму, Холокосту и пакту Молотова-Риббентропа, евроатлантическая Польша для них — это объект хищной экспансии, так как Act 447 предусматривает возвращение собственности наследникам и родственникам погибших, а в случае их отсутствия любым евреям.

В-третьих, за реституцией собственности может последовать восстановление польского гражданства для польских евреев, проживающих в Израиле и других странах, а также для их потомков. Это приведет к размыванию гомогенности населения Польши.

В-четвертых, вопрос о реституции еврейской собственности раскалывает польское общество. Политолог Якуб Корейба заявил:

«Но вот есть также и люди, которые говорят: мы не дети и не внуки погибших, но они были евреи, и мы евреи, и на этом основании мы требуем, чтобы нам передали такой-то дом или участок. Это совершенно новая, невиданная в практике мировой юриспруденции логическая конструкция».

Партия «Гражданская платформа» и её союзники по «Гражданской коалиции» безоговорочно поддерживают реституцию. Кандидат в президенты от «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский не выступал на эту тему, однако, по сообщению Еврейского телеграфного агентства от 16 июня, проправительственный канал TVP процитировал фрагмент из интервью Тшасковского 2015 года, где голос за кадром говорил:

«Эксперты уверены. Поток денег, который поступает из государственного бюджета в карманы польских семей, иссякнет, если Тшасковский после возможной победы на президентских выборах попытается удовлетворить требования евреев».

Партия «Конфедерация за свободу и независимость» решительнее всех других политических сил выступала против реституции еврейской собственности и стояла за набравшей 200 тыс. подписей резолюцией Сейма, направленной против реституции, которую заблокировала правящая партия «Право и справедливость». Также за другими резонансными акциями, направленными против Act 447, стояла «Конфедерация».

У правящей партии «Право и справедливость» позиция неопределенная. С одной стороны, издание польских радикальных евроскептиков Najwyższy Czas! 19июня со ссылкой на доклад Госдепартамента США о религиозной свободе в мире сообщило о том, что польское правительство с 2019 года ведет переговоры на данную тему с американским посольством в Варшаве, Госдепартаментом, организацией Бней Брит и Всемирной организацией по реституции еврейской собственности. С другой стороны, незадолго до второго тура президентских выборов Анджей Дуда заявил в интервью проправительственному каналу TVP:

«Мы не будем выплачивать никакой компенсации евреям за имущество, отобранное у них во время Второй мировой войны… Я не подпишу никакого закона, который будет дискриминировать одну этническую группу по отношению к другой. Весь ущерб должен оплачивать тот, кто начал войну (в данном случае речь идет о Германии — П. М.).»

Эти факты говорят о сложности ситуации.

В-пятых, для Польши и остального мира преступления немецких национал-социалистов преподносятся в качестве возражения против защиты национального государства, национального большинства и его частной собственности, против экспансии и диктатуры сексуальных и национальных меньшинств, а сама трагедия европейского еврейства используется как мерило зла. Внедренный в Северной Америке и Западной Европе в последние десятилетия этот дискурс проник и в Россию. Вот как его воспроизвел российский историк Олег Будницкий в передаче «Не так. Истоки этнических чисток в Европе XX века» на «Эхе Москвы» от 14 октября 2006 года:

«Ну, Вы знаете, это очень часто невозможно отделить одно от другого, но в случае с геноцидом армян, я думаю, что это национализм, прежде всего. Конечно, усиленный религиозной составляющей. Ведь там был такой момент: если уничтожаемые принимали ислам, их оставляли в живых. Так что там был такой момент, но здесь принятие ислама одновременно, как бы, служило присягой верности Османской империи. Т. е. здесь не только религиозная составляющая. И в этом, кстати — иногда, вот, спрашивают, в чем отличие геноцида армян от Холокоста? Для евреев такого шанса не было. Их уничтожали независимо от того, христиане они или, там вдруг мусульмане, или еще что-нибудь в таком духе. Это не имело никакого значения, это было просто…Да, тотальное уничтожение, да. И еще второе отличие от геноцида армян в Турции — это то, что нацисты стремились уничтожить евреев полностью, во всем мире. Здесь турки все-таки ограничились армянами, которые жили в пределах Турецкой империи и, правда, были случаи массовых убийств армян уже не в Западной, а в Восточной Армении, в период Армяно-турецкой войны 20 года, тогда, где уже игроком на политической арене стала и Советская Россия» (стиль и пунктуация источника сохранены — П.М.).

Такая иерархия этнических чисток и геноцидов, на вершине которой находится Холокост, по сути является проявлением двойных стандартов, так как насильственные крещения евреев, имевшие место в прошлом, подвергаются осуждению. Одновременно навязывается диктатура сексуальных меньшинств, прикрывающаяся преступлениями национал-социалистов и Холокостом. В ходе недавних президентских выборов в Польше имел место подобный выпад в адрес президента Анджея Дуды, подписавшего заимствованную им у «Конфедерации» карту семьи, запрещающую уроки секс-просвета в государственных школах и легализацию однополых союзов, усыновление детей однополыми парами, и закрепляющую брак как союз между мужчиной и женщиной (в предвыборной речи он также подчеркнул, что за сексуальное воспитание детей должна отвечать семья). В своем письме Совет еврейской общины Варшавы написал следующее:

«Мы наблюдаем сегодня в Польше попытки спровоцировать враждебность и ненависть к людям ЛГБТ, цинично предпринятую политиками в ходе президентской избирательной кампании. Заявления и действия представителей высших органов власти Республики Польша ужасают, потому что они доказывают, как мало они узнали из истории и ужаса Второй мировой войны.

Мы, евреи, потомки людей, переживших Холокост, не можем и не будем оставаться равнодушными к высказываниям, дегуманизирующим ЛГБТ-людей.

Мы считаем недопустимыми речи ненависти, предубеждения и агрессию. Мы сознаем, что действия, дегуманизирующие какую-либо социальную группу и отнимающие у нее достоинство, а также возбуждающие у остальной части общества необоснованный страх перед ней, неизбежно ведут к трагедиям и погромам…

Мы поддерживаем ЛГБТ-сообщество и поддерживаем их деятельность по обеспечению равного отношения ко всем польским гражданам».

Это хорошо иллюстрирует концепцию «Репрессивной толерантности» 1965 года представителя Франкфуртской школы Герберта Маркузе, согласно которой революционными субъектами, свергающими буржуазную христианскую культуру, являются эмигранты, национальные и сексуальные меньшинства, граждане слаборазвитых стран и другие.

В-шестых, выполнение условий еврейских организаций США приводит к новым требованиям с их стороны, что видно на примере Венгрии — союзника Польши в ЕС. В апреле 1997 года в Венгрии был принят закон, по которому евреям возвращалось имущество, утерянное в ходе Холокоста или национализированное властями Венгерской Народной Республики. Согласно этому закону имущество и финансы были возвращены Еврейскому фонду общественного наследия Венгрии и жертвам Холокоста. Затем к 2013 году венгерское правительство заплатило $ 21 млн в качестве компенсации за выморочное имущество. Еврейская община была восстановлена и насчитывает 75 тыс. — 100 тыс. человек, в государственных школах были введены уроки Холокоста.

В мае 2013 года в Будапеште состоялось пленарное заседание Всемирного еврейского конгресса. В 2013—2014 годах вице-премьер Тибор Наврачич, посол Венгрии в ООН Чаба Короши и президент Янош Адер официально признали вину национального правительства за Холокост в Венгрии. Несмотря на это, Венгрию в последние годы атакуют из-за отношения к событиям Второй мировой войны. 24 июня 2017 года президент Всемирного Еврейского конгресса, гражданин США Рональд Лаудер раскритиковал премьер-министра Виктора Орбана за характеристику, данную им адмиралу Миклошу Хорти и другим венгерским политикам того времени, которых он назвал «незаурядными государственными деятелями».

Рональд Лаудер раскритиковал Хорти, обвинив его в юридической дискриминации и депортации венгерских евреев. Президент Федерации еврейских общин Венгрии Андраш Хейслер в то же самое время заявил, что адмирал Хорти является плохим примером для подражания из-за характерного для его эпохи антисемитизма. На официальном сайте Всемирного еврейского конгресса в разделе «Венгрия» до сих пор находится цитата адмирала Хорти следующего содержания:

«Я считал недопустимым, что здесь, в Венгрии, всё, каждая фабрика, банк, большое состояние, бизнес, театр, пресса, торговля и т. д. должны быть в руках евреев и что еврей должен быть отражением образа Венгрии, особенно за рубежом».

В том же 2017 году, 18 июля во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Виктор Орбан официально признал вину руководства Венгрии в союзе с Германией и Холокосте. Также Венгрия заручилась поддержкой МИД Израиля в информационно-политической кампании против филантропа Джорджа Сороса. Тем не менее, американские еврейские организации и израильские либералы (особенно из газеты «Гаарец») продолжили атаки. 25 января 2018 года Римско-католическая церковь и правительство Венгрии отменили поминовение адмирала Хорти, ежегодно проводившееся 27 января — в Международный день памяти жертв Холокоста, в котором должен был принять участие вице-спикер Национального парламента Шандор Лазок. Причиной этого был официальный протест президента Всемирного еврейского конгресса Рональда Лаудера и Федерации еврейских общин Венгрии.

Для понимания этого случая нужно рассмотреть взаимоотношения адмирала Хорти с венгерскими евреями. Его политика была противоречива. В 1920 году была введена 5% норма для евреев в высших учебных заведениях. В 1938 году принят закон, устанавливающий еврейство за лицами, крестившимися после 1919 года, и их потомками, а также устанавливающий 20% норму для них в индустрии, госслужбе, предпринимательстве, СМИ и свободных профессиях. По закону 1939 года еврейство признавалось за всеми крещенными евреями и их потомками, для них введена 6% норма в медицине, адвокатуре и инженерном деле и 12% норма в частных компаниях. Иностранным евреям было запрещено получение венгерского гражданства, а те, кто получил его после 1 июля 1914 года, могли его потерять по решению МВД. В августе1941 года закон расширил критерии еврейства. Были запрещены браки между евреями и представителями других национальностей. К тому времени большинство венгерских евреев лишилось избирательного права.

При этом отмечают, что причины такой политики были внутреннего и внешнего характера. Внутренние были связаны с тем, что Венгрия в 1919 году пережила гражданскую войну, связанную с установлением Венгерской Советской республики. За короткий период времени страна испытала на себе красный террор, национализацию собственности, антирелигиозную кампанию. Среди руководства были лица еврейского происхождения, такие как один из организаторов Красного террора в Крыму в 1920—1921 годах Бела Кун (его мать была кальвинисткой), Тибор Самуэли, Матьяш Ракоши, Евгений Варга, Дьердь Лукач. Несмотря на то, что большинство мадьяризированных евреев не поддержало ВСР, в ходе белого террора, направленного против коммунистов и социал-демократов, происходили и еврейские погромы. Миклош Хорти сумел снизить масштабы антисемитских акций и не позволил Палу Понаи — главному стороннику белого террора организовать еврейский погром в Будапеште. Внешним источником такой политики были давление Германии и её расовые законы.

После вступления Венгрии в войну против СССР 27 июня 1941 года из мужчин еврейской национальности начинают формировать трудовые батальоны. По данным мемориала Яд Вашем, в них было мобилизовано более 100 тыс. человек, погибло около 40 тыс., в том числе на советско-германском фронте. В июле 1941 года власти Венгрии передали до 18 тыс. польских и советских евреев немцам, которые расстреляли их в Каменце-Подольском на территории СССР. В январе 1942 года на территории югославской области Бачка венгерские жандармы и солдаты убили около тысячи евреев.

Несмотря на то, что премьер-министрами были люди, симпатизировавшие национал-социализму, на фоне разгрома под Сталинградом Хорти начал попытки вывода Венгрии из союза с Германией. Это наряду с нежеланием выдавать венгерских евреев послужило причиной для немецкой оккупации Венгрии 19 марта 1944 года и последовавшей депортации венгерских евреев. Несмотря на сложную обстановку, в июле Хорти сумел остановить отправку транспортов в лагеря смерти. 24 августа 1944 года Хорти совершил переворот и назначил премьер-министром Гезу Лакатоша, который прекратил депортации евреев. Однако из-за заключенного перемирия с СССР от 15 октября 1944 года эсэсовцы во главе с Отто Скорцени похитили Миклоша Хорти-младшего и самого регента, передав власть лидеру антихортистской партии «Скрещенные стрелы» Ференцу Салаши. Именно салашисты несут ответственность за убийства венгерских евреев.

Иными словами, секулярно-интернациональным евреям США нужно не выяснение истины, а инструмент для давления на Венгрию, отказывающуюся растворяться в потоке инокультурных беженцев и мигрантов. Подтверждением этому является то, что в самой Венгрии близкая к хасидскому движению «Хабад» Объединенная венгерская еврейская община Шломо Кевеса поддерживает Виктора Орбана и вместе с израильскими правыми (в том числе из партии «Ликуд») выступает за развитие израильско-венгерских отношений. Более того, несмотря на отрицательное отношение Европейского Союза к политике Биньямина Нетаньяху, именно Венгрия отстаивает интересы Израиля на международной арене.

Ближневосточная политика Венгрии также не противоречит Израилю. В марте 2019 года Венгрия открыла в Иерусалиме торговое представительство, тем самым признав его столицей еврейского государства. В ходе встречи с министром иностранных дел Габи Ашкенази в Иерусалиме 20 июля его венгерский коллега Петер Сийярто поддержал план президента США Дональда Трампа по урегулированию арабо-израильского конфликта и позицию Израиля в отношении Ирана. Претензии же к венграм из-за отношения к Хорти сродни требованиям татарских и северокавказских сепаратистов, требующих сноса памятников русским историческим деятелям.

От Венгрии требуют большего. Так, по иску от 11 февраля 2010 года, поданному выжившими в Холокосте евреями и их родственниками против Венгрии и «Венгерских государственных железных дорог», апелляционный суд США по округу Колумбия 16 января 2019 года постановил, что истцы и их семьи могут подавать иск против венгерского правительства и «Венгерских государственных железных дорог» в американские суды. О значении этого дела говорит то, что на стороне истцов выступал израильско-американский адвокат Марк Зелл, председатель и вице-президент организации «Республиканцы за рубежом». Ранее Апелляционный суд США по округу Колумбия постановил, что Парижский мирный договор 1947 года не освобождает Венгрию от судебных исков по Холокосту. 12 марта 2020 года Bloomberg. Law сообщил о решении федерального суда в Вашингтоне от 11 марта 2020 г., согласно которому Венгрия обязана удовлетворить требования истцов, переживших Холокост.

В-седьмых, польское правительство «Права и справедливости» попало в ловушку внешнеполитического евроатлантизма и русофобии. С его согласия 13—14 февраля 2019 года в Варшаве прошла международная конференция по Ближнему Востоку под руководством США и Израиля, направленная против Ирана, а в принятой 12 мая Польшей «Стратегии национальной безопасности» Россия и Китай названы противниками, при этом отмечена необходимость сотрудничества в оборонной сфере с США, НАТО и ЕС.

Кроме того, развязав историко-политическую войну с Россией, польское руководство спровоцировало контратаку российского президента Владимира Путина, назвавшего довоенного польского посла в Германии Юзефа Липского «сволочью и антисемитской свиньей». Несмотря на негативную реакцию европейского и американского еврейства, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода сказал РИА «Новости»:

«От имени еврейской общины России мы можем выразить только глубокую признательность за такой эмоциональный и праведный отклик на обнародование новых фактов касательно поддержки со стороны Польши политики Германии в 1930—1940-е годы».

Это значит, что-либо польское общество пересмотрит свое отношение к России и откажется от тесных отношений с США и евроинтеграции, либо оно продолжит поддерживать политиков-евроатлантистов и запустит гибельный для Польского государства процесс реституции, на котором настаивают американские еврейские организации. Нельзя исключать, что за несколько месяцев до президентских выборов в целях привлечения избирателей для Трампа Госдепартамент усилит давление на польское правительство.

Таким образом, Холокост стал инструментом для политических сил США в разрушении национальных государств и их закабалении. Для Восточной Европы это имеет особое значение. Признавая участие восточноевропейских народов в антисемитских акциях, американские еврейские организации в течение десятилетий создавали им образ жертв Российской империи и Советского Союза, особенно акцентируя внимание на пакте Молотова-Риббентропа, а также поощряли их финансовые претензии к России.

Вместе с недовольством политикой ЕС это вылилось в современную форму восточноевропейской фронды по отношению к Брюсселю, тесно связанной с историческим ревизионизмом в отношении событий Второй мировой войны и Холокоста. При этом американские еврейские организации фактически столкнулись со своими антиподами, так как их корыстная политика не имела ничего общего с увековечиванием памяти и восстановлением справедливости в отношении жертв Холокоста.

Российское руководство выбрало правильную позицию в данном вопросе, с одной стороны не позволяя свести Вторую мировую войну к Холокосту, немецкому реваншизму и пакту Молотова-Риббентропа, а с другой — не позволяя восточноевропейским странам предать забвению их участие в Великой Отечественной войне на стороне Германии и участие в преступлениях против мирных жителей разных национальностей, а не только евреев.

Петр Македонцев

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