Их заставляли вставать на колени — эксперт о жестокости полицейских в США
Полицейские в США эмоционально слишком сильно накачаны, они реагируют на прессу, как на представителей враждебной стороны. Такое мнение выразил политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин, комментируя нападение полицейских в Портленде на российских журналистов.
В США на фоне протестов сложился неблагоприятный психологический климат между полицией и журналистами, который распространился и на представителей иностранной прессы, заявил эксперт в эфире радио Sputnik.
Подобное отношение недопустимо, считает политолог.
Американские полицейские напали на российских журналистов, освещающих протесты в Портленде. Они снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. В здании разместились федеральные правоохранительные силы, введенные в город, несмотря на недовольство местных властей. Оба подвергшихся атаке журналиста были с бейджами с надписью «Пресса».
Оператора Первого канала Вячеслава Архипова, который снимал попытку протестующих поджечь вход в здание суда, ударили дубинкой по руке, отобрали камеру и разбили ее об асфальт. Самого журналиста повалили на землю. Его коллега Юлия Ольховская снимала ту же сцену на телефон. Напав сзади, полицейский отобрал у нее телефон, схватил за голову и сорвал шлем. Журналистка надышалась слезоточивым газом, ей потребовалась помощь медиков-волонтеров.
Российское посольство направило ноту протеста в Госдеп из-за нападения на журналистов Первого канала в Портленде.