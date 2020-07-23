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Их заставляли вставать на колени — эксперт о жестокости полицейских в США

Их заставляли вставать на колени — эксперт о жестокости полицейских в США

Полицейские в США эмоционально слишком сильно накачаны, они реагируют на прессу, как на представителей враждебной стороны. Такое мнение выразил политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин, комментируя нападение полицейских в Портленде на российских журналистов.

В США на фоне протестов сложился неблагоприятный психологический климат между полицией и журналистами, который распространился и на представителей иностранной прессы, заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

«Фактически для американской полиции журналисты перестали быть нейтральными. В Соединенных Штатах сейчас создался психологический климат негативного отношения к полицейским, и очень важную роль в создании этого климата играет американская пресса, она встала на сторону протестующих. Американская пресса, которая симпатизирует протестам, негативно оценивает деятельность полиции. Кроме того, полицейские в США эмоционально слишком сильно накачаны — их заставляли каяться, вставать на колени. И вполне возможно, что случай в Портленде — это был не срыв и не сбой в работе полиции, а была реакция на прессу, как на представителей враждебной стороны», — сказал Алексей Зудин.

Подобное отношение недопустимо, считает политолог.

«Вопрос стоит о важной функции, которую выполняют в данном случае наши журналисты, опасности, с которой сопряжена профессиональная работа журналистов. У нас есть основания для того, чтобы обозначить свое отношение к тому, что произошло», — отметил Алексей Зудин.

Американские полицейские напали на российских журналистов, освещающих протесты в Портленде. Они снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. В здании разместились федеральные правоохранительные силы, введенные в город, несмотря на недовольство местных властей. Оба подвергшихся атаке журналиста были с бейджами с надписью «Пресса».

Оператора Первого канала Вячеслава Архипова, который снимал попытку протестующих поджечь вход в здание суда, ударили дубинкой по руке, отобрали камеру и разбили ее об асфальт. Самого журналиста повалили на землю. Его коллега Юлия Ольховская снимала ту же сцену на телефон. Напав сзади, полицейский отобрал у нее телефон, схватил за голову и сорвал шлем. Журналистка надышалась слезоточивым газом, ей потребовалась помощь медиков-волонтеров.

Российское посольство направило ноту протеста в Госдеп из-за нападения на журналистов Первого канала в Портленде.

«По данному возмутительному факту в Госдепартамент направлена нота протеста. Мы потребовали провести тщательное расследование и информировать нас о его результатах», — заявил посол России в США Анатолий Антонов.
# Политика
По материалам: eadaily.com

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