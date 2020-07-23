Киев заявил о передаче списка людей для обмена с ЛДНР

Алексей Вольцев

В рамках гуманитарной группы Киев, как и было условлено, передал списки лиц на взаимное освобождение и ожидает того же от другой стороны. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского, комментируя итоги заседания Трехсторонней контактной группы по ситуации в ДНР и ЛНР.

Стороны договорились о применении мер по усилению режима прекращения огня до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории Донбасса.

«Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюдаться другой стороной, является базовой предпосылкой реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей», — сказали в офисе украинского лидера.

Ранее ИА Newstes сообщало, что меры по обеспечению режима прекращения огня между Киевом и Донбассом должны вступить в силу 27 июля.