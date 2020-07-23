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Лукашенко пообещал белорусам сложные времена после выборов

Лукашенко пообещал белорусам сложные времена после выборов

Проблемы, которые существуют в Белоруссии, останутся и после президентских выборов. Об этом 22 июля заявил Александр Лукашенко.

«Естественно, что нам надо будет пройти непростой этот период. Он дорогого будет стоить, эти две-три недели, оставшиеся до выборов. При этом я прошу иметь в виду, и это людям надо доводить, что выборами жизнь наша не заканчивается и проблемы, которые у нас есть, и они будут, этим не заканчиваются. То ли еще будет после выборов», — сказал он на встрече со своими доверенными лицами на выборах.

По его словам, сегодня «период острый» и потому он специально попросил организовать эту встречу именно сейчас, так как доверенные лица уже провели ряд встреч с избирателями и имели возможность почувствовать ситуацию.

«После этого начального периода есть о чем поговорить. Я не собираюсь вам выдавать инструкции. Тем более что мою точку зрения вы знаете. Естественно, она претерпевает какие-то изменения. Не в плане того, что я отказываюсь от того, что говорил в самом начале. А в связи с тем, что меняется ситуация, обстановка, и очень быстро меняется. Поэтому есть вопросы, которые мы должны с вами обсудить», — отметил Лукашенко, подчеркнув, что «самое главное, я должен ответить на те вопросы, которые, вы уже почувствовали, наши люди задают вам на встречах».

При этом белорусский лидер заметил, что группа его доверенных людей формировалась очень долго.

«Наверное, с третьего раза мы только утвердили соответствующие списки. Я был категорически против, чтобы в него вошли все наши губернаторы, как это было когда-то. Они и так будут работать. Мы очень долго формировали эти списки. И последний вариант, который был выработан, я с ним согласился», — сказал президент Белоруссии.

Напомним, очередные президентские выборы в Белоруссии должны состояться 9 августа. В настоящее время кандидатами на пост главы государства являются пять человек, в том числе и нынешний глава государства Александр Лукашенко. Белорусский лидер проводит свою избирательную кампанию, посещая регионы республик, где встречается с активами областей. Одновременно его доверенные лица проводят встречи на местах.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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