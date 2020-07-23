Лукашенко пригрозил белорусам самоизоляцией
Решившие поехать отдыхать за границу белорусы по возвращению домой могут попасть под режим самоизоляции. Об этом сегодня, 23 июля. заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По его словам, благодаря общим усилиям отечественная система здравоохранения справилась в Covid-19, а количество заболевших снижается.
При этом, в связи необходимостью избежания второй волны Александр Лукашенко заявил о поддержке медиков, советующих в этом году отдыхать только в Белоруссии.
Вместе с тем Лукашенко напомнил, что в Белоруссии созданы идеальные условия для полноценного отдыха.
Напомним, в Белоруссии не были введены чрезвычайные меры по борьбе с коронавирусом. При этом с конца мая, согласно официальной статистике, уровень заболеваемости постепенно снижается. По словам Александра Лукашенко, в стране справились с Covid-19. При этом, на встрече 21 июля с активом Гомеля он заявил, что те, кто поедет в текущем году на отдых за границу, вернувшись оттуда, «попадет в карантин минимум на 10 дней, за свой счет». В настоящее время, белорусы имеют возможность отдохнуть на курортах Турции, Черногории, Египта. Официально, по возвращении из этих стран, пока не нужно соблюдать обязательную самоизоляцию.