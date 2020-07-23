Лукашенко пригрозил белорусам самоизоляцией

Лидия Мартынова

Решившие поехать отдыхать за границу белорусы по возвращению домой могут попасть под режим самоизоляции. Об этом сегодня, 23 июля. заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, благодаря общим усилиям отечественная система здравоохранения справилась в Covid-19, а количество заболевших снижается.

«Я имею в виду не протестированных, а реально заболевших. Но ситуация в мире далеко не оптимистична: этой болезнью заразились почти 15 млн человек. Есть страны, где вводят повторные ограничительные меры. То есть людей заперли, ввели комендантский час, открыли и получили новый всплеск болезни, пришлось снова запирать в квартирах», — отметил он.

При этом, в связи необходимостью избежания второй волны Александр Лукашенко заявил о поддержке медиков, советующих в этом году отдыхать только в Белоруссии.

«Я уже предупредил: мы никому ничего не запрещаем, куда угодно поезжайте, но по возвращении в страну сядете на карантин за свой счет. Со всеми вытекающими последствиями», -подчеркнул белорусский лидер.

Вместе с тем Лукашенко напомнил, что в Белоруссии созданы идеальные условия для полноценного отдыха.

«Надо хотя бы узнать, что такое Нарочь, Браславские озера, Березинский заповедник, Беловежская пуща, побывать на Днепре, Припяти, Немане, Соже, что такое Полесье посмотреть. Чудесные места. И я уверен, что в следующем году, когда будет все очень хорошо в мире, половина не поедут за пределы страны и будут отдыхать здесь. И это дешевле обойдется», — подчеркнул он, призвав белорусов поберечь себя и своих родных.

Напомним, в Белоруссии не были введены чрезвычайные меры по борьбе с коронавирусом. При этом с конца мая, согласно официальной статистике, уровень заболеваемости постепенно снижается. По словам Александра Лукашенко, в стране справились с Covid-19. При этом, на встрече 21 июля с активом Гомеля он заявил, что те, кто поедет в текущем году на отдых за границу, вернувшись оттуда, «попадет в карантин минимум на 10 дней, за свой счет». В настоящее время, белорусы имеют возможность отдохнуть на курортах Турции, Черногории, Египта. Официально, по возвращении из этих стран, пока не нужно соблюдать обязательную самоизоляцию.